باحث أمريكي محاصر بكهف عمقه 1000 متر في تركيا (فيديو)

هرع رجال الإنقاذ من جميع أنحاء أوروبا إلى كهف في تركيا، وبدأوا عملية لإنقاذ باحث أمريكي أصبح محاصرا على عمق نحو 1000 متر تحت مدخل الكهف بعد إصابته بنزيف في المعدة.

وأصيب مارك ديكي، البالغ من العمر 40 عاما، بمرض فجأة خلال رحلة استكشافية مع مجموعة من الآخرين، بما في ذلك ثلاثة أمريكيين آخرين، في كهف موركا في جبال طوروس بجنوب تركيا.

وبينما وصل رجال الإنقاذ، بما في ذلك طبيب مجري، إلى ديكي وعالجوه، فقد يستغرق الأمر أيامًا وربما أسابيع قبل أن يتمكنوا من إخراجه من الكهف، وهو ضيق جدًا في الأماكن التي لا يمكن أن تمر عبرها نقالة.

رسالة من تحت الأرض

وفي رسالة فيديو من داخل الكهف وأتاحتها مديرية الاتصالات التركية يوم الخميس، شكر ديكي مجتمع الكهوف والحكومة التركية على جهودهم.

وقال ديكي: "إن عالم الكهوف عبارة عن مجموعة متماسكة حقًا، ومن المدهش أن نرى عدد الأشخاص الذين استجابوا على السطح، وأعلم أن الاستجابة السريعة للحكومة التركية للحصول على المستلزمات الطبية التي أحتاجها، في رأيي، أنقذت حياتي. لقد كنت قريباً جداً من الحافة".

وقال ديكي، الذي شوهد وهو يقف ويتحرك في الفيديو، إنه بينما كان يقظًا ويتحدث، فإنه لم "يُشفى من الداخل" وسيحتاج إلى الكثير من المساعدة للخروج من الكهف، وسيقرر الأطباء ما إذا كان سيحتاج إلى مغادرة الكهف على نقالة أو ما إذا كان يمكنه المغادرة تحت سلطته الخاصة.

توقف ديكي، الذي كان ينزف ويفقد السوائل من معدته، عن التقيؤ وتناول الطعام لأول مرة منذ أيام، وفقًا لمجموعة إنقاذ الكهف التي مقرها نيوجيرسي والتي ينتمي إليها. من غير الواضح سبب مشكلته الطبية.