حملات يومية لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالشرقية

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن، بتنفيذ الازالة الفورية لتعديات البناء المخالف دون تهاون سواء تعدي على أراضي زراعيه أو محاولة للبناء بدون ترخيص، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بالتنسيق مع الوحدة المحلية بشيبة، حملة لإزالة تعدي لإقامة كافتريا بالمخالفة، وتم رفع جميع الإنشاءات والتجهيزات.

كما تمكنت الأجهزة التنفيذية من إزالة تعدي عبارة عن سدد خشبية بمنزل بجانب كوبري الزراعة وتم تطبيق القانون على المخالفين، وقامت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالإسدية بإزالة مبنى بالطوب الدبش علي الأرض الزراعية علي مساحة 3 قيراط وإتخاذ الإجراءات القانونية.

وأزالت رئاسة مدينة القنايات سور بالصاج والسدد مقام بالمخالفة على الارض الزراعية علي مساحة 100 متر واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي سياق متصل، تمكنت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالصالحية القديمة، من فك شدة خشبية مجهزه لصب سقف دور أول على مساحه ٨٠ متر، وبالوحدة المحلية بالصالحية القديمة تم فك شده خشبية مجهزه لصب سقف دور أول على مساحة ٧٧ متر تقريبا بناحية العكاشات، وتطبيق القانون على المخالفين.

وقامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بتنفيذ إزالات فورية للمنشآت الآيلة للسقوط حيث تم ازالة عقار مكون من خمسو أدوار بمنطقه أرض المحلج بمدينة منيا القمح، وتمت الازالة حتى سطح الأرض، حفاظا على أرواح المواطنين.