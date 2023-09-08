أجواء رياضية بشواطئ الثغر بالإسكندرية

نسقت مديرية الشباب والرياضة بالاسكندرية صباح اليوم الجمعه فعاليات تدريبات «منشطي الأحياء السكنية»، على شواطئ الثغر، وسط أجواء طقسية مشرقة خلابة على البحر مباشرة.

وقالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة في الاسكندرية، إن التدريبات تأتى في اطار برنامج «جعل الرياضة كأسلوب حياة»، لتعزيز المشاركات المجتمعية للنشء وتشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة ، حيث نفذت الادارة المركزية للتنمية الرياضية (الادارة العامة القاعده الشعبيه) بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، متمثلة في الادارة العامة للرياضة، التدريبات الرياضية على الكورنيش.

وأوضحت أن منشطي الاحياء السكنية، مشروع ينفذ منذ أكثر من أربع سنوات وبعد احد أهداف استراتيجية بناء الإنسان المصري، التي أطلقها القيادة السياسية ويعكس مدى اهتمامها بالشباب، والتي تتضافر جهود مؤسسات الدولة لتنفيذها، مما سيكون له الأثر البالغ على الإنسان المصري على كل المستويات.

وأشارت إلى أن برنامج منشطي الأحياء السكنية ينفذ كل يوم جمعة في احد الاحياء السكنية ويشارك فيه 120 شابا وفتاة .