صحة البحر الأحمر تكثف المرور على مستشفيات الجنوب

قام فريق من الادارات الفنيه بمديرية الصحة بالبحر الأحمر بالمرور علي مستشفى الشلاتين المركزي حيث تم تفقد سير العمل وانتظامه والتأكد من تواجد فرق العمل بكامل قوتها وتوافر الادوية والمستلزمات الطبية والوقوف على جاهزية واستعدادات المستشفيات والوحدات الصحية للعمل بأعلي كفاءة والاطمئنان على مدي جوده الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

حيث تم المرور علي استقبال المستشفى و التنبيه بالاهتمام بالمريض ومعاملته معامله حسنه والتواجد المستمر للفرق الطبيه تسهيلا علي المرضي.

وتم المرور علي الصيدلية وتأكد من توافر الادوية وقام بمراجعة الامصال بالمستشفى وتاكد من تواجدها كما تم التواصل بمديرة ادارة الصيدلة وامر بمتابعة توفير الادوية والامصال للمستشفى لخدمة المرضي

كذلك التأكد من توافر المستلزمات الطبية اللازمة لحالات الطواريء.. التشديد علي توافر الادويةبصيدلية الطوارئ ..

و تم المرور علي عيادة الاسنان والتاكد من توافر مستلزمات مكافحة العدوي وشدد علي الحرص علي سلامة العاملين بالمستشفى ..

وتم التشديد علي متابعة الصيانة الدورية للاجهزة واصلاح الاضاءة واسلاك الكهرباء بالمستشفى ..والتاكيد علي الاهتمام بالنظافة اولا بأول واعطاء بعض الملاحظات التي تم تعديلها في نفس الوقت وآخري أمر بتنفيذها سريعا ..

يأتي ذلك في ضوء حرص وكيل وزارة الصحة علي ضرورة تقدم المنظومة الصحية وضرورة رضا المنتفعين.

بناءً على تعليمات الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر بالمرور المستمر علي المستشفيات والوحدات الصحية بهدف الوقوف علي اوجه القصور ،ومعالجه اي ملاحظات يتم رصدها اثناء المرور او معوقات تؤثر علي مستوي الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين ووضع ضوابط لتنظيم العمل بكل ادارة وتطويع كافة الإمكانيات لتحقيق افضل النتائج الطيبة.