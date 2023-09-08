انهيار أرضي مرعب في هونج كونج (فيديو)

تعرضت هونج كونج، اليوم الجمعة، إلى أمطار غزيرة تسببت في انهيار أرضي مرعب، ومقتل شخص وإصابة 83 آخرين، في حين تسبب الطقس الرطب غير المعتاد الناجم عن الأعاصير في مزيد من الاضطرابات في جنوب الصين.

أظهرت مقطع فيديو نشرته قناة “العربية” اليوم الجمعة، انهيار أرضي ضخم في أحد شوارع هونج كونج ابتلع السيارات، بالإضافة إلى تدفق شلالات من المياه على سفوح التلال شديدة الانحداروتغمر الشوارع الضيقة وتغمر مراكز التسوق ومحطات المترو والأنفاق.

وأدى الطقس القاسي أيضًا إلى حدوث فوضى في مدينة شنتشن الصينية القريبة، وهي مركز للتكنولوجيا يضم أكثر من 17.7 مليون شخص، إذ تضررت بشدة خطوط الأعمال والنقل عبر دلتا نهر اللؤلؤ ذات الأهمية الاقتصادية.

قالت الممرضة المساعدة في هونج كونج كوني تشيونج “65 عامًا”: "لم أر مشاهد مثل هذه من قبل، حتى خلال الأعاصير السابقة، لم تكن الأمور بهذه الشدة على الإطلاق. إنه أمر مرعب للغاية".

تسببت الأمطار الغزيرة في إعصار هايكوي الذي وصل إلى اليابسة في مقاطعة فوجيان الصينية يوم الثلاثاء. على الرغم من ضعفه بسبب المنخفض الاستوائي، إلا أن سحبه البطيئة الحركة ألقت كميات هائلة من الأمطار على المناطق، التي لا تزال غارقة في الأمطار الناجمة عن إعصار قوي قبل أسبوع.

تحذير أسود من العواصف المطيرة:

أصدر مكتب الأرصاد الجوية في هونج كونج أعلى تحذير "أسود" من العواصف المطيرة، وقال إنه تم تسجيل أكثر من 20 سنتيمترًا من الأمطار على الجزيرة الرئيسية في هونج كونج ومنطقة كولون والجزء الشمالي الشرقي من الأراضي الجديدة بالمدينة اعتبارًا من وقت متأخر من يوم الخميس.

قال زعيم المدينة، جون لي، إنه يشعر بقلق بالغ إزاء الفيضانات الشديدة في معظم أنحاء المنطقة، وأصدر تعليماته إلى جميع الإدارات بالاستجابة "بجهود شاملة".

أغلقت سلطات هونج كونج المدارس يوم الجمعة وطلبت من العمال البقاء في منازلهم. كما تم إغلاق بورصة المدينة.

وجرفت المياه جزئيًّا بعض الطرق، بما في ذلك الطريق الرئيسي المؤدي إلى الشواطئ الجنوبية للمدينة، وأظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي سيارة وهي تبتلعها حفرة بعرض متر عندما انهار جزء من الطريق.