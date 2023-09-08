عاجل
خاص/بالفيديو.. كمال درويش يكشف سر ابتعاده عن المشهد بنادي الزمالك ورسالة نارية للمرشحين وصول الرئيس الأميركي إلى الهند للمشاركة في قمة العشرين (شاهد) سور الأزبكية.. قبلة "الغلابة" للهروب من نيران أسعار الكتب قبل العام الدراسي
الجمعة 08 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

مكتبة مصر العامة بالزقازيق تقدم أنشطة الرسم والحساب الذهنى

بوابة الوفد الإلكترونية

قالت رانيا حشيش، مديرة مكتبة مصر العامة بالزقازيق بمحافظة الشرقية، إن المكتبة قدمت خلال شهر اغسطس الماضى خدمات عدة، فى مجال الأنشطة تم تقديم  نشاط أعرف دينك، وبلغ عدد المستفيدين منه 14متدرب من الأطفال.

واوضحت أن نشاط ريسيكل وتوتة وحدوتة و (crazy candle) قدم خدماته لـ 55متدرب من الأطفال والشباب، واستفاد من نشاط حلو وحادق والعبقرى الصغير 30 متدرب من الأطفال والشباب.

وبلغ عدد المستفيدين من نشاط بازل ومسابقات handmade ومكرمية 110 متدرب من الأطفال والكبار، ونشاط كرافت وعالم ورق و ورشة (string art) حيث بلغ عدد المستفدين منه 43 متدرب من الأطفال والشباب.

وبلغ عدد المستفيدين من نشاط الرسم مستوى (أول – ثانى – ثالث ) والرسم على الزجاج والتلوين والموسيقى 174متدرب  من الأطفال والشباب والكبار، ونشاط الجمباز مستوى (أول- ثانى)  حيث بلغ عدد المستفدين منه 40 متدرب (أطفال) .

ونوهت إلى أن المكتبة نظمت مسابقة الشطرنج بمشاركة 50 متسابق من الأطفال والشباب والكبار.

الجريدة الورقية