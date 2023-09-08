مكتبة مصر العامة بالزقازيق تقدم أنشطة الرسم والحساب الذهنى

قالت رانيا حشيش، مديرة مكتبة مصر العامة بالزقازيق بمحافظة الشرقية، إن المكتبة قدمت خلال شهر اغسطس الماضى خدمات عدة، فى مجال الأنشطة تم تقديم نشاط أعرف دينك، وبلغ عدد المستفيدين منه 14متدرب من الأطفال.

واوضحت أن نشاط ريسيكل وتوتة وحدوتة و (crazy candle) قدم خدماته لـ 55متدرب من الأطفال والشباب، واستفاد من نشاط حلو وحادق والعبقرى الصغير 30 متدرب من الأطفال والشباب.

وبلغ عدد المستفيدين من نشاط بازل ومسابقات handmade ومكرمية 110 متدرب من الأطفال والكبار، ونشاط كرافت وعالم ورق و ورشة (string art) حيث بلغ عدد المستفدين منه 43 متدرب من الأطفال والشباب.

وبلغ عدد المستفيدين من نشاط الرسم مستوى (أول – ثانى – ثالث ) والرسم على الزجاج والتلوين والموسيقى 174متدرب من الأطفال والشباب والكبار، ونشاط الجمباز مستوى (أول- ثانى) حيث بلغ عدد المستفدين منه 40 متدرب (أطفال) .

ونوهت إلى أن المكتبة نظمت مسابقة الشطرنج بمشاركة 50 متسابق من الأطفال والشباب والكبار.