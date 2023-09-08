رفع كفاءة الطرق وشوارع سمالوط ضمن خطة الرصف بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا ، جهودها في متابعة تنفيذ خطة تمهيد ورصف الطرق الرئيسية والأحياء الداخلية بالمراكز، تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بإعادة تأهيل ورفع كفاءة شبكة الطرق والبنية التحتية .

بما يُسهم في تيسير انتقال المواطنين وخلق سيولة مرورية، وتحقيق الأهداف المنشودة لمسار التنمية الشاملة، وفى هذا السياق، تفقد الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط شمال المنيا ، عدداً من الشوارع المدرجة بخطة الرصف للعام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ ، وذلك للوقوف علي أعمال تهيئة الشوارع ورفع الاشغالات بها ، تمهيداً للبدء في عملية الرصف ووضع خطة زمنية لإتمام الأعمال في الوقت المحدد .

حيث شملت الجولة ، (شارع المحطة - شارع مسجد أبو خضر- شارع السلام - شارع القذافي - شارع سور مدرسة الزراعة - شارع امتداد المدارس - شارع الشريف) وتفرعاتها بأحياء شمال وشرق المدينة، لافتاً ، إلى أنه تم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي والغاز وسنترال سمالوط ، والجهات المعنية للإنتهاء من تجهيز الشوارع قبل بدء الرصف ، وتركيب بلاط انترلوك لمتفرعات الشوارع.

وقال رئيس المركز، إن عملية الرصف تأتي ضمن خطة تمهيد ورصف الطرق والشوارع المحلية ، ذات الأولوية من خلال المشروع القومي لرصف الطرق، لما لها من أهمية في تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنينخلال تنقلاتهم، مشيراً ، إلى أن مدينة سمالوط، تشهد طفرة كبيرة في مجال مشروعات البنية التحتية لقطاع الطرق بإعتباره قطاعًا حيويًا ، وأحد عوامل دفع عملية التنمية المستدامة .