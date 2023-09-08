"انتخابات صورية على أراضٍ محتلة".. أوكرانيا تندد بالانتخابات الروسية

نددت وزارة الخارجية بأوكرانيا، التي تنظمها روسيا على أراضٍ أوكرانية سيطرت عليها خلال الحرب المستمرة منذ أكثر من عام ونصف العام، قائلة إنها "انتخابات صورية ليس لها أساس قانوني".

وذكرت "الخارجية الأوكرانية" - في بيان أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية اليوم الجمعة - "أن الانتخابات غير القانونية التي تجريها روسيا لن تغير وضع الأراضي الأوكرانية التي استولت عليها القوات الروسية".

وأضافت أن "الانتخابات الصورية التي تجريها روسيا للإدارات المحلية داخل المناطق المحتلة مؤقتا، تنتهك بشكل صارخ سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها والتشريعات الأوكرانية والقانون الدولي وتحديدا ميثاق الأمم المتحدة".. موضحة "أن الانتخابات الزائفة التي تجريها روسيا في المناطق المحتلة مؤقتا لا قيمة لها".

وبحسب البيان: "لن يكون لهذه الانتخابات الصورية أي عواقب قانونية ولن تؤدي إلى تغيير وضع الأراضي الأوكرانية التي استولى عليها الجيش الروسي".

ودعت وزارة الخارجية الأوكرانية الشركاء الدوليين على إدانة تصرفات روسيا قائلة "لابد من عدم الاعتراف بشرعية أي إدارة سيتم إنشاؤها نتيجة انتخابات زائفة، وكذلك أي قرارات تتخذها".. مؤكدة على ضرورة تقديم الأشخاص المتورطين في هذه الانتخابات إلى العدالة.

ويأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه روسيا أن مراكز الاقتراع فتحت أبوابها أمام الناخبين اليوم؛ ليدلوا بأصواتهم في انتخابات على مختلف المستويات في أكثر من 80 منطقة روسية بينها 4 مناطق جديدة انضمت إلى موسكو في سبتمبر 2022.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن علق - في وقت سابق - على الانتخابات التي تجريها موسكو في مناطق شرق أوكرانيا قائلا: "إن الولايات المتحدة لن تعترف أبدا بمطالبة روسيا بأي أراض أوكرانية ذات سيادة"، مضيفا أن واشنطن تذكر جميع الأشخاص الذين قد يدعمون إجراء الانتخابات، بما في ذلك عبر العمل كمراقبين دوليين، بأنه قد تفرض عليهم عقوبات وقيودا تتعلق بتأشيرات الدخول.

ورفضت السفارة الروسية في واشنطن تصريحات بلينكن، قائلة في بيان: "إن سكان دونيتسك ولوجانسك وزابوروجيا وخيرسون قاموا بخيارهم بشكل قانوني في الاستفتاءات، وذلك بعد خطوة مماثلة من قبل سكان شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول".. مضيفة أن الروس "لا يهمهم رأي واشنطن عندما يتعلق الأمر بتحديد مستقبلهم الوطني".

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