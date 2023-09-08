برلماني: المساس بالمقدسات الدينية خط أحمر بالنسبة لمصر والدول العربية

اعتبر النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب تصريحات وزير الخارجية السفير سامح شكري التى أكد فيها رفض الجامعة العربية المساس بالمسجد الأقصى وأن المساس بالأماكن المقدسة بالقدس أمر مرفوض جملة وتفصيلا بمثابة موقف تاريخي واستراتيجي وخط أحمر بالنسبة لمصر والدول العربية.



وأشاد " قاسم " فى بيان له أصدره اليوم بجميع القضايا التى استعرضها السفير سامح شكري خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب في دورته الـ 160 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية معلناً اتفاقه التام مع تأكيد وزير الخارجية المصرى بأن إراقة دماء الفلسطينيين لن تؤدي إلا إلى العنف.

الإسراع في تنفيذ رؤية مصر تجاه القضية الفلسطينية



وطالب النائب محمد قاسم من المجتمع الدولي بجميع دوله ومنظماته الاسراع فى تنفيذ رؤية مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه القضية الفلسطينية والتى تكفل انهاء هذا الصراع التاريخى الذى استمر لعقود طويلة موضحاً أن رؤية مصر تتمشى مع قرارات الشرعية الدولية وتتمثل فى ضرورة اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وانهاء الاحتلال الاسرائيلى لكامل التراب الفلسطينى تجدر الاشارة الى ان جدول أعمال اجتماع الوزراء العرب يتضمن بنوداً تتعلق بالقضايا والملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتشمل 9 بنود رئيسية يتصدرها بند العمل العربي المشترك والذي يشمل تقرير الأمين العام للجامعة عن نشاط الأمانة العامة وإجراءات تنفيذ قرارات المجلس بين الدورتين (159 ـ 160) إضافة إلى التقرير نصف السنوي لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات وكذلك والقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتطورات الوضع في سوريا وليبيا واليمن وكذلك التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية ومخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والعلاقات العربية مع المنظمات والتجمعات الإقليمية والدولية والتعاون بين جامعة الدول العربية ومجلس الأمن والترشيحات لمناصب الأمم المتحدة ووكالتها المتخصصة ومنظمات ومؤسسات دولية أخرى والعلاقات العربية الأوروبية والعربية الروسية.