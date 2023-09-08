العثور على جثمان شاب داخل توك توك بالفيوم

عثر أهالي عزبة خلوصي التابعة لمركز شرطة طامية في الفيوم علي جثة شاب مجهول الهويه في العقد الثاني من العمر داخل التوك توك الخاص به بطريق الشركة عند عزبة خلوصي وبه عدة طعنات أدت لوفاة في الحال، تم نقل الجثة للمستشفي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانز مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطار من مأمور مركز شرطة طامية بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بإبلاغ الأهالي بالعثور علي جثمان شاب داخل توك توك مقتول بطريق الشركة عند عزبة خلوصي.

وعلي الفور انتقلت اجهزة الأمن وتبين من خلال المعاينة الأولية ان الشاب في العقد الثاني من العمر داخل التوكتوك.

وتكثف رجال المباحث المركز التحريات لكشف غموض مقتل سائق التوك توك وتفريغ الكاميرات المؤدية لطريق الشركة عند عزبة خلوصي لمعرفة الجناة والقبض عليهما.

وتم إخطار النيابة العامة والتى أمرت بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي

وقررت النيابة بسرعة القبض على الجناة وانتداب الطب الشرعي التشريح الجثة وبيان اسباب الوفاة والتصريح الدفن عقب التشريح تولت التحقيق.