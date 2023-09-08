رابيو يستعيد ذكرياته مع باريس بعد عودته لملعب حديقة الأمراء

تحدث أدريان رابيو، لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي عن إمكانية عودته لصفوف فريقه السابق باريس سان جيرمان، بعد رحيله لليوفي.



أكد رابيو أن لا يفكر مطلقا في العودة إلى باريس سان جيرمان، رغم أن اللعب في حديقة الأمراء دائما ما يكون ممتع.



وتابع أنه يصب تركيزه بشكل كامل مع يوفنتوس ومنتخب فرنسا، وسنرى ما قد يحدث خلال الفترة المقبلة، مضيفا أنه نشأ في باريس، ولعب لعدد من المباريات في حديقة الأمراء، وأضاف لكنني سعيد للغاية للعودة هنا مرة آخرى.



لعب رابيو مع فرنسا خلال انتصارها على ايرلندا في معقل باريس سان جيرمان مساء الخميس، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2024).



رابيو من ناشئي نادي باريس سان جيرمان، وتم تصعيده بعد ذلك إلى صفوف الفريق الأول في موسم 2012-2013 تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.



قرر اللاعب الفرنسي الرحيل عن النادي العاصمي بعد نهاية عقده في صيف 2019 بعد دخوله في صدام قوي مع إدارة النادي الباريسي، بعدما رفض تجديد عقده معهم.



لعب رابيو مع باريس 227 مباراة وأحرز خلالهم 24 هدفا وقدم 14 تمريرة حاسمة.



وشارك رابيو مع يوفنتوس في 180 مباراة وأحرز فيهم 18 هدفا مع وجود 12 تمريرة حاسمة.

وكان رابيو جدد عقده مع يوفنتوس لموسم إضافي، لينتهي في صيف 2024.

