الجمعة 08 سبتمبر 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

إصابة شخص سقط من القطار بمحطة بني سويف

اصابة شخص سقط من
اصابة شخص سقط من القطار

أصيب شخص اليوم الجمعة ببتر فى القدمين، إثر سقوطه من القطار بمحطة قطار بنى سويف  ونقلته سيارة الإسعاف إلى مستشفى بنى سويف التخصصي .

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بسقوط شخص من إحدى القطارات بمحطة قطار بنى سويف  وعلى الفور دفع مرفق إسعاف بنى سويف بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ وتم نقل المصاب إلى المستشفى.

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصي ،محمد م .ع 60 سنة مقيم محافظة أسوان ومصاب بتر بالقدمين ،ويتلقى العلاج اللازم له داخل المستشفى

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