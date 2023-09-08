الجمعة 08 سبتمبر 2023
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

وفاة شابين في سباق الموتوسيكلات بالفيوم

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

توفى اثنين من الشباب بالفيوم  إثر تصادم  بين دراجتين ناريتين أثناء سباق للموتوسيكلات، وذلك أمام قرية سنهور على طريق بحيرة قارون ، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق. 

تلقت اجهزة الأمن بالفيوم، إخطارًا من مركز شرطة سنهور، بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم أمام قرية سنهور طريق بحيرة قارون - ، بين دراجتين ناريتين ووقوع متوفيين .

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث مركز شرطة سنهور وسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.

وتبين من المعلومات الأولية قيام مجموعة من الشباب بالتسابق فيما بينهم على الطريق السياحي لبحيرة قارون، مما أسفر عن وقوع الحادث نتيجة اصطدام دراجتين ناريتين  ، ومصرع كلًا من"أيمن. خ. ع. ص"مقيم سنهور ، و"عبد الرحمن . ج . ع . أ" وتم  نقلهم لمشرحة مستشفى سنورس المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق. 

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