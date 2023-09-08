وزير الصحة: 24% من مجتمعنا يعاني من الاضطرابات النفسية وليس الأمراض النفسية

خلال جلسة مؤسسة فاهم للدعم النفسي بعنوان الوعي بالصحة النفسية مسؤلية مشتركة بحضور السفيرة نبيلة مكرم وممثلين من الأزهر والكنيسة والأطباء النفسيين. علي هامش المؤتمر العالمي للسكلن والصحة والتتمية، أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان معاناة ٢٤% من المصريين من الاضطرابات النفسية.

وأضاف: “من هنا كان اهتمام الوزارة ممثلة في قطاع الصحة النفسية بدراسة الأسباب والعلاج، والتفكير خارج الصندوق، وتنوع العلاجات كادوية وأماكن علاجية خارج الأماكن المعتادة”.

وأضاف: “ الإدمان هو أول ما نعانيه في مجتمعنا من الاضطرابات النفسية وبشكل عام يجب التركيز والتجربة ما بين الأمراض الطبيعية والأمراض بسبب الظروف الحياتية.”.

وأكدت الجلسة أن هناك ضرورة لأن يؤمن الجميع بأن الوعي بالصحة النفسية مسؤلية مشتركة.