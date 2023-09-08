الجمعة 08 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

العامة للبنوك: دورة لتنمية المهارات النقابية للعاملين لرفع الوعي وتعزيز العلاقات

النقابة العامة للعاملين
النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات

نظمت النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية، برئاسة النائبة الدكتورة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، دورة تدريبية تحت عنوان "مهارات العمل النقابي"، وذلك لأعضاء اللجان النقابية في شركات التأمين والتأمينات الاجتماعية، والأعمال المالية، على مستوى الجمهورية، واستفاد المشاركون في الدور من مجموعة متنوعة من المحاضرات وورش العمل التي تناولت مختلف جوانب العمل النقابي في قطاع التأمين والأعمال المالية.

وقال بيان عن النقابة العامة اليوم الجمعة: قدم د. أحمد عاطف خبير التثقيف العمالي بالنقابة العامة، ود. ياسر صقر الإدارة المركزية بوزارة العمل، ود.سيد محمد خبير السلامة والصحة المهنية، محاضرات متخصصة حول هذا الموضوع، وأيضا مناقشة استراتيجيات تعزيز دور النقابات العمالية في قطاع التأمين والتأمينات الاجتماعية، وتطوير مهارات الأعضاء النقابيين في التفاوض والتواصل مع صاحب العمل والعاملين.

استمرت الدورة ثلاثة أيام، وشهدت مشاركة نشطة من أعضاء اللجان النقابية في شركات التأمين والتأمينات الاجتماعية على مستوى الجمهورية والأعمال المالية،حيث تحققت الأهداف المستهدفة منها، من خلال تعزيز فهم المشاركين لأهمية العمل النقابي وتأثيره في تحسين ظروف وشروط العمل والحفاظ على حقوق العاملين في هذا القطاع الحيوي...ويعد تنظيم مثل هذه الدورات التدريبية ورفع مستوى الوعي النقابي في هذه القطاعات جزءًا مهمًا من الجهود التى تبذلها النقابة العامة من أجل تطوير المجتمع المهني وتعزيز العلاقة بين النقابات وأعضائها، كما يعكس التزامها بتمكين أعضاء اللجان النقابية، وتأكيد دورها في تحقيق المصالح المشتركة للعاملين في قطاع التأمين والأعمال المالية..فبناءً على تقييم المشاركين في أعمال الدورة، اكتسابهم مجموعة من المهارات الجديدة والمعرفة المُرتبطة بالعمل النقابي، مما سيسهم في تعزيز قدرتهم النقابية وتحسين فعالية التفاوض والدفاع عن المصالح المشتركة للعاملين في هذا القطاع الحيوي.

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