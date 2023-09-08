الجمعة 08 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

علاج مصري على نفقة الديوان العامر.. والمصريون بالأردن يشكرون المسؤولين: "بلد مضياف كريم"

علاج المصري “حسين
علاج المصري “حسين عبد المنعم” علي نفقة الديوان العامر

قدم المصريين في الاردن الشكر للملك عبد الله الثاني بن الحسين وابو الحسين وولي عهده الامين الامير الحسين بن عبد الله، والي دولة رئيس الوزراء الاردني، ووزيز الثقافة الاردني والسادة نقابة الموسقيين الاردنيين وابناء الاردن الكرماء اصحاب النخوة العربية الاصيلة واكرام  الشعب الكريم المضياف لما قاموا به وقدموه مع الاستاذ الموسيقي حسين عبد المنعم (عم حسين) كما يلقبه الجميع من رعايه اثناء سقوطه علي الارض ونقله الي المستشفي للاسعاف والعلاج والوقوف معه وبجواره اثناء العمليه الجراحية التي اجريت له واستضافته في منازلهم.

 

علاج  المصري “حسين عبد المنعم” علي نفقة الديوان العامر بالأردن

 

 وتقدم عادل جابر، أمين عام اتحاد المصريين فى الأردن، والجالية المصرية هناك بالشكر الي الديوان الملكي العامر لعلاج الاستاذ حسين عبد المنعم علي نفقة الديوان العامر، مضيفًا: “ ندعوا الله ان يديم الصحة علي ملك البلاد الملك عبد الله وولي عهده الامير حسين والاسرة الهاشمية كما نتقدم بالشكر الي كل من مد يد العون والمساعدة للاستاذ حسين من اهالينا الاردنيين والاخوه المصريين من ابناء الجاليه واخص بالذكر الاستاذ الفنان محمد التميمي ومحمد حسن الظني والكابتن رزق والاستاذ رفعت الجوهري”.

عادل جابر أمين عام اتحاد المصريين بالاردن

العلاقة الطيبة بين الشعب الأردني والمصري

 

وأكد “جابر”، خلال حديثه للوفد، على متانة العلاقة بين الشعب الأردني والمصري وعلى العلاقة الطيبة التي تجمعهم بالمسؤلين في المملكة الهاشمية والتي جاءت بعد مواقف عديدة وعشرة طيبة بين المصريين هناك والمملكة الأردنية.

 

 واختتم: “هكذا هم اهل الاردن اهل الطيب والشهامة وهكذا هم المصريين مهما كانت هناك خلافات شخصية فهم علي يد رجل واحد في الشدائد و ندعوا الله ان يتم شفاء الاستاذ حسين وكما ندعوا الجميع من البناء الجالية الوقوف والمساعدة حتي اتمام الشفاء والعودة الي الوطن حفظ الله الاردن من كل شر حفظ الله مصر”.

 

 

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