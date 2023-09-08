محافظ المنيا: مصر واحة الأمن وبلد الجادين في البناء

أكد اللواء ياسر عبدالعزيز سكرتير عام محافظة المنيا، أن مصر بلد الأمن والآمان، ولا يعرف بقيمة مصر إلا كل من بعثت به الأقدار خارج مصر، وجاء ذلك خلال المؤتمر الذي أقامته الكنيسة الرسولية في مصر تحت عنوان "مصر أجمل".

والذي حضره أكثر من ألف شاب وفتاة من أبناء الكنيسة الرسولية وقادة من القسوس والعلمانيون، وبحضور القس ناصر كتكوت رئيس المجلس العام للكنائس الرسولية في مصر، والقس يعقوب عياد نائب الرئيس العام والقس عيد كامل رئيس مجمع المنيا وبني سويف الرسولي، والقس جيف ستارك العميد الأكاديمي لكليات اللاهوت الإنجيلية للكنائس الرسولية في مصر وذلك بالمركز العام للكنائس الرسولية بقرية العزيمة بمركز سمالوط.

وقال السكرتير العام ، أن مصر ستظل واحة للأمن والرغبة للجادين الذين يبنون الوطن، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأشار في كلمته التي ألقاها نيابة عن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إلى أن مصر البلد التي تحرص على احتواء أبنائها الراغبين في البناء وتجاوز الأزمات، وأن الشعار الذي وضعته الكنيسة الرسولية المؤتمر مصر أجمل هو عنوان في محله .. مصر التي استوعبت وتستوعب الجميع من كافة الجنسيات ولم تقم مخيمات لكل من لجأ إليها من الأشقاء الذين يعانون في بلادهم سواء من جراء الحروب أو غيرها، ولا سيما أهالينا من شعبي السودان وسوريا، الذين يعيشون جنبا إلى جنب مع أخوتهم المصريين.

وقال القس ناصر كتكوت الرئيس العام، بحضور القس موري كيريلنيوس نائب الرئيس العام للكنائس الرسولية كندا، إن راعوث خرجت من منزلها سيدة جميلة، وعندما ذهبت للغربة عادت منها مرة النفس، إشارة إلى مرارة الغربة دون وضع إرادة الله في الاعتبار، والتي وردت في الكتاب المقدس في سفر راعوث.

وقال القس ناصر، أن ما تبذله الدولة ممثلة في رئيسها عبدالفتاح السيسي سوف تجعل من مصر دولة رائدة وحاضنة لأبنائها وسوف تثبت الأيام وبالفعل لدينا مؤشرات تؤكد أن مصر سوف تعبر كل الأزمات ولعل الانضمام الأخير إلى مجموعة بريكس سوف يضع مصر في منطقة مختلفة وتبقى مصر الأجمل مهما مرت من أزمات بإذن الله سوف تعبر بها إلى بر الأمان.

وقال موري كيريلنيوس نائب رئيس الكنائس الرسولية في كندا، بلدكم جميلة ولقد زرتها كثيرا من قبل وشعرت أنها بلد جاذبة ورائدة وتتطور سنة بعد أخرى، ساندوا قياداتكم وألجوا للتشاور مع الله في كل ما تفعلونه وأعملوا، لديكم مناخ ممتاز يشجع الي زيارة بلادكم، وأتصور أن مصر بلد بها من الموارد البشرية والطبيعة، ما يجعلها في مصاف الدول المتقدمة.