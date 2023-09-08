افتتاح مسجدين بالميمون وقمن العروس بتكلفة 5 ملايين جنيه

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى في افتتاح مسجدين بقريتي الميمون وقمن العروس"بعد إحلالهما وتجديدهما" بتكلفة إجمالية زادت عن 5.3 مليون جنيه، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد وإعمار بيوت الله.

حيث شهد حمادة راضي رئيس الوحدة المحلية افتتاح مسجد البراغتة بقرية الميمون المقام على مساحة إجمالية 445متر 375 للصحن + 70متر مصلى للسيدات وبتكلفة 2مليون و353 ألف جنيه خطة الوزارة وتمت إقامة شعائر صلاة الجمعة بالمسجد عقب الافتتاح وذلك في حضور النائب أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ الشيخ سعيد عبدالواحد مدير إدارة الدعوة بمديرية الأوقاف خالد جمال رئيس قرية الميمون والعديد من القيادات الشعبية والتنفيذية وقيادات الأوقاف وأهالي القرية.

كما تم اليوم الجمعة افتتاح مسجد العرب بقمن العروس، وأقيمت شعائر الصلاة بعد افتتاح المسجد المقام على مساحة إجمالية 425مترا 205 أمتار للصحن + 100 متر مصلى للسيدات+ 110 أمتار أرضي وبتكلفة 3 ملايين جنيه جهود ذاتية وذلك في حضور عماد صقر أشرف مليجي نواب رئيس المركز الشيخ عادل زكي مدير إدارة أوقاف الواسطى عماد سنجر رئيس قرية قمن العروس ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية وقيادات الأوقاف.

FB_IMG_1694174266039

FB_IMG_1694174261457