الجمعة 08 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

افتتاح مسجدين بالميمون وقمن العروس بتكلفة 5 ملايين جنيه

افتتاح مسجدين بالميمون
افتتاح مسجدين بالميمون وقمن العروس

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف رئيس  الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى في افتتاح  مسجدين بقريتي الميمون وقمن العروس"بعد إحلالهما وتجديدهما" بتكلفة إجمالية زادت عن 5.3 مليون جنيه، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد وإعمار بيوت الله.

 

حيث شهد  حمادة راضي رئيس الوحدة المحلية افتتاح مسجد البراغتة بقرية الميمون  المقام على مساحة إجمالية 445متر 375 للصحن + 70متر مصلى للسيدات  وبتكلفة 2مليون و353 ألف جنيه  خطة الوزارة  وتمت إقامة شعائر صلاة الجمعة بالمسجد عقب الافتتاح   وذلك في حضور  النائب أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ  الشيخ سعيد عبدالواحد مدير إدارة الدعوة بمديرية الأوقاف خالد جمال رئيس قرية الميمون  والعديد من القيادات الشعبية والتنفيذية وقيادات الأوقاف وأهالي القرية.

كما تم  اليوم الجمعة افتتاح مسجد العرب  بقمن العروس، وأقيمت شعائر الصلاة بعد افتتاح المسجد المقام على مساحة إجمالية 425مترا  205 أمتار للصحن + 100 متر مصلى للسيدات+ 110 أمتار أرضي   وبتكلفة 3 ملايين جنيه  جهود ذاتية وذلك في حضور عماد صقر أشرف مليجي نواب رئيس المركز الشيخ  عادل زكي مدير إدارة أوقاف الواسطى عماد سنجر رئيس قرية قمن العروس ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية وقيادات الأوقاف.

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الجريدة الورقية