وفاة موظف صدمته سيارة ربع نقل حال عبوره الطريق بطهطا

استقبل مستشفى طهطا العام موظف في العقد السادس من العمر يقيم بناحية شطورة دائرة مركز طهطا شمال محافظة سوھاج جثة هامدة إثر إصابته بكسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ صدمته سيارة ربع نقل أثناء عبوره الطريق الغربي بناحية قرية بنجا بدائرة المركز وجرى ضبط السيارة وقائدها وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.



تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد تلقي مركز شرطة طهطا إشارة من مستشفى طهطا العام بوصول "أحمد . م" 57 سنة موظف يقيم بناحية قرية شطورة بدائرة المركز إدعاء حادث سيارة.

انتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أنه أثناء عبور المذكور الطريق بناحية بنجا دائرة المركز صدمته سيارة ربع نقل مما أدى لإصابته بكسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ وتوفي قي الحال.

تم ضبط السيارة وقائدها والتحفظ عليهما وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.