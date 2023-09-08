الأحد.. افتتاح الكرنفال الوطني الدامج لذوي الاحتياجات الخاصة

تنظم مكتبة الإسكندرية لافتتاح الكرنفال الوطني الدامج لذوي الاحتياجات الخاصة"،وذلك يوم الأحد المقبل، صباحاً بساحة الحضارات بمكتبة الإسكندرية.

تنظم مكتبة الإسكندرية الكرنفال بالتعاون مع الكشافة البحرية المصرية علي مداري يومي الأحد والاثنين ، ويتضمن اليوم الأول طابورًا لعرض الموسيقى العسكرية وورشًا فنية متعددة مثل الرسم على الأسفلت والموزاييك والرسم على الوجه وتلوين المجسمات، بالإضافة إلى ألعاب تفاعلية مثل شد الحبل والبولينج وبازل كبير خاص بالكشافة، و يختتم اليوم بعروض التنورة والمزمار وفقرات من الفلكلور الشعبي. ويتضمن اليوم الثاني للحفل فقرات غنائية وعروض فنية متنوعة وإلقاء للشعر بالإضافة إلى استعراضات فنية.

تسلط الاحتفالية الضوء على مجموعة الموهوبين من ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تقديمهم لعروض فنية مختلفة، حيث تهدف المكتبة إلى إبراز قدراتهم وتقديم خدمات متنوعة لهم وخصوصًا للأطفال، كما تحرص على إشراكهم جميعًا مع فئات المجتمع المختلفة، ويأتي ذلك في إطار دور مكتبة الإسكندرية الفعَّال والرائد لخدمة وتوعية فئات المجتمع المختلفة، حيث أنها تولي اهتمامًا خاصًّا بذوي الاحتياجات الخاصة من خلال الفعاليات المختلفة والأنشطة المقدمة بشكل مستمر لهم؛ لتشجيع القراءة وتنمية المواهب والمهارات الحياتية والفكرية لنشر الوعي والمعرفة كذلك تعليمهم المهارات اللازمة لتأهيلهم لسوق العمل، والاهتمام بالتعليم الإبداعي والتفاعلي والثقافي، حيث يتم توفير برامج وأنشطة ثقافية وورش عمل تفاعلية خلال العام لكافة فئات وأعمار ذوي الاحتياجات الخاصة، وأيضًا محاضرات عن بُعد ودورات تدريبية، هذا وبالإضافة إلى محاضرات توعوية وإرشادية لأولياء الأمور لكيفية التعامل مع أبنائهم من ذوي الاحتياجات الخاصة.