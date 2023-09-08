منطقة سوهاج الأزهرية تعلن بدء التحويل الإلكتروني للطلاب بين المعاهد الأزهرية

أعلنت منطقة سوهاج الأزهرية، بقيادة الدكتور أحمد حمادى، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، بدء التحويل الإلكتروني للطلاب بين المعاهد الأزهرية، الذي يتيح لولي الأمر الحاق نجله بالمعهد الذي يرغب فيه على مستوى الجمهورية، دون عناء مشقة السفر بين المحافظات.

وقال الدكتور أحمد حمادي، أن الإعلان جاء عقب توجيهات رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية بقيادة الشيخ أيمن عبد الغني، ببدء التحويلات، مشيرًا إلى أن التحويل الإلكترونى يتيح لولى الأمر إلحاق الطالب بالمعاهد بين المناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية، دون الحاجة للانتقال بين المحافظات وتكبد مشقة السفر لإنهاء الإجراءات، مشيدًا بتطبيق التحويل الإلكترونى للعام الثالث على التوالي.

ووجَّه رئيس الإدارة المركزية للمنطقة التحية والتقدير لقيادات الأزهر الشريف على حرصهم الشديد على تطبيق التحول الرقمى بما يعود بالفائدة والتيسير على أولياء الأمور والطلاب والمنظومة بأكملها.



من جانبه أشار طارق محمد أحمد، مدير مركز المعلومات بمنطقة سوهاج الأزهرية، إلى أن مراحل التحويل الإلكترونى تبدأ من تسلم ولي الأمر الرقم السرى للطالب من رائد التحول الرقمى الخاص بالمعهد، ليقوم بعدها بالدخول على برنامج شؤون طلاب المعاهد، وينهي ولى الأمر جميع الإجراءات إلكترونيًّا دون الحاجة لتوقيعات يدوية.