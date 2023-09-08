تطوير ورفع كفاءة 111 وحدة صحية بالمنيا

تواصل مديرية الصحة بالمنيا، جهودها في تنفيذ أعمال إنشاء وإحلال وتجديد ورفع كفاءة عدداً من المنشآت الصحية بمراكز ومدن المحافظة، وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

وذلك بزيادة نسب التنفيذ في تلك المشروعات، وخصوصًا بالقرى الأكثر احتياجاً، لتلبية احتياجات المواطنين الصحية والعلاجية في تلك المناطق، وذلك ضمن خطة المحافظة لتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتوفير حياة كريمة لهم.

من جانبه، استعرض الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، جهود مديرية الصحة في تنفيذ أعمال الإنشاءات والتطوير للمنشآت الصحية بالمحافظة خلال شهر أغسطس الماضي، مشيراً إلى أنه جارى أعمال الإحلال والتجديد بمستشفى مطاي، بتكلفة 303,9 مليون جنيه، وبنسبة تنفيذ بلغت 60%، و مستشفى بنى مزار المركزي بتكلفة 376,2 مليون جنيه.

بالإضافة إلى مواصلة أعمال إنشاء جديد وإحلال عدد من المستشفيات، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" حيث يجرى العمل على إحلال وتجديد مستشفى العدوة، بتكلفة 392,6 مليون جنيه، وبنسبة تنفيذ بلغت 77 % ، واستمرار أعمال إنشاء مستشفى مغاغة لخدمة 640 ألف و963 نسمة، ومستشفى أبوقرقاص لخدمة 648 ألفا و642 نسمة.

من جانبها، أوضحت الدكتورة مروة محمد إسماعيل مدير إدارة التخطيط والمتابعة بمديرية الصحة، أنه جارى عمل رفع كفاءة شامل، لعدد 8 مستشفيات صدر وحميات على مستوى المحافظة، إذ بلغت نسبة تنفيذ أعمال التطوير بمستشفى حميات بنى مزار 90% ، وحميات ديرمواس 90 %، وحميات سمالوط 95% ، وحميات ملوى 95 %، حميات العدوة 95%، وصدر بنى مزار 95%، وصدر ملوى 95%، مشيرة، إلى استمرار أعمال التطوير لعدد 111 وحدة صحية بالقرى، واستلام 34 وحدة، وذلك بعد رفع كفاءتها.