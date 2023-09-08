فياريال يقدم عرضا للمدرب الإسباني راؤول

يقترب راؤول جونزاليس مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم الأسبق من تدريب فريق فياريال الإسباني.

وأكدت تقارير إسبانية أنه بالإمكان الممكن أن يتولى راؤول تدريب فريق ينافس بالدرجة الأولى للمرة الأولى.

وذكرت التقارير اليوم الجمعة أن فياريال قدم عرضا لراؤول "46 عاما" لتدريب الفريق بعد إقالة كيكي سيتيين الثلاثاء الماضي.

ويتولى راؤول، الذي لعب للمنتخب الإسباني وفرق شالكه الألماني والسد القطري ونيويورك كوزموس، تدريب الفريق الثاني بريال مدريد الذي ينافس في دوري الدرجة الثالثة منذ عام 2019.

وذكرت التقارير الإعلامية أن ريال مدريد منح الضوء الأخضر لراؤول لبدء المفاوضات.

ورفض راؤول عروض من آينتراخت فرانكفورت، وشالكه، وإسبانيول، وليدز يونايتد، وفرق أخرى في السنوات الأخيرة.