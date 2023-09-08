غداً.. الأهلي يستأنف تدريباته قبل السوبر الإفريقي

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته غدًا السبت بعد الحصول على راحة لمدة ٤٨ ساعة أمس الأول الخميس وأمس الجمعة عقب العودة من النمسا.



وأشاد خالد بيبو، مدير الكرة ، بمعسكر إعداد الفريق على مدى الفترة الماضية في النمسا.

قال بيبو إن المعسكر الذي أقيم في النمسا نجح في تحقيق أهدافه بالنسبة للجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، والذي كان يسعى من خلاله لتجهيز كل اللاعبين بدنيًّا وفنيًّا، استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد.

وأكد مدير الكرة بالنادي أن الجهاز الفني اطمأن على جميع اللاعبين خلال معسكر الإعداد للموسم الجديد.

وأشار إلى أن اللاعبين ظهروا في حالة تركيز شديدة، والتزام كامل طوال فترة المعسكر، الأمر الذي سيكون له تأثير إيجابي عليهم في الموسم الجديد.

واختتم الأهلي معسكر الإعداد بالنمسا، بأداء آخر تدريباته الجماعية صباح اليوم على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة بالنمسا.

وكان الأهلي قد خاض مباراة ودية أمام فريق ألومينجي السلوفيني، وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 3-1.

ويخوض الأهلي مباراة ودية ضد طلائع الجيش بعد غد الأحد قبل السفر إلى السعودية لخوض مباراة اتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الأفريقي يوم ١٥ سبتمبر الجاري بمدينة الطائف.

الأهلي يبدأ مفاوضاته لتمديد عقد معلول

واستقر مسؤولو الأهلي على سفر البعثة على متن طائرة خاصة على أن يرأس البعثة العامري فاروق نائب رئيس القلعة الحمراء ، وقد يلحق بالبعثة محمود الخطيب رئيس النادي حال تعافيه من مرضه.

وعلى صعيد متصل ، بدأ مسؤولو الأهلي المفاوضات لتجديد عقد التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وتواصل مسؤولو الأهلي مع وكيل اللاعب وقاموا بجس نبضه خلال معسكر النمسا للتعرف على مطالبه المالية ووافق معلول على التجديد ويتبقى فقط التوصل لاتفاق مالي خاصة أن اللاعب عقده ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وتمسك السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بضرورة تجديد عقد معلول لأنه أحد العناصر الأساسية التي يعتمد عليها في التشكيلة الحمراء.

