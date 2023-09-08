الكشف على 370 مريضاً فى قافلة علاجية بقرية الصفا بالدقهلية

وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بتنظيم قافلة طبية علاجية في قرية الصفا مركز تمي الامديد مشاركة و دعما للمبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة ضمت القافلة 6 عيادات وذلك تحت اشراف الدكتورة علياء أبو السعود منسق عام القوافل بالدقهلية .



حيث تم توقيع الكشف على 370 مريضاً .



وقد شمل الكشف الطبى باطنة 75 الصدر 50 الأطفال 75 النساء و تنظيم الأسرة 50 الجلدية 50 الأسنان 70.

كما تم إجراء عدد 65 تحليلاً مختلفاً للمرضى، و فحوصات لـ 35 مرضى ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم ونحو 40 حالة اعتلال كلوي.



وذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية و المحرومة.