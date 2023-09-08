الجمعة 08 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

الكشف على 370 مريضاً فى قافلة علاجية بقرية الصفا بالدقهلية

بوابة الوفد الإلكترونية

وجه الدكتور شريف مكين  وكيل وزارة الصحة بالدقهلية  بتنظيم قافلة طبية علاجية  في قرية الصفا مركز تمي الامديد مشاركة و دعما للمبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة  ضمت القافلة  6 عيادات وذلك تحت اشراف الدكتورة علياء أبو السعود منسق عام القوافل بالدقهلية .


حيث تم توقيع الكشف على 370 مريضاً  . 


وقد شمل  الكشف الطبى  باطنة 75 الصدر 50 الأطفال 75 النساء و تنظيم الأسرة 50 الجلدية  50 الأسنان 70.
كما تم إجراء عدد   65 تحليلاً مختلفاً  للمرضى،  و فحوصات  لـ 35 مرضى ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم  ونحو 40 حالة اعتلال كلوي.


وذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية و المحرومة.

الجريدة الورقية