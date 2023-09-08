الأهلي يطالب بالسعة الجماهيرية الكاملة في مبارياته بالموسم الجديد

جدد مسؤولو النادي الأهلي طلبهم بحضور السعة الجماهيرية الكاملة في مباريات الموسم المقبل.



وأرسل مسؤولو الأهلي خطابا رسميًا لاتحاد الكرة خلال الفترة الماضية للمطالبة بحضور السعة الجماهيرية الكاملة في الموسم الجديد لكل الأندية.

ويسعى مسؤولو الأهلي للحصول على قرار رسمي من أجل الحضور الجماهيري الكامل في مباريات الموسم الجديد بداية من مباراة سان جورج الإثيوبي في إياب دور ال٣٢ بدوري أبطال أفريقيا بجانب مباريات الدوري الممتاز.

وأكدت إدارة الأهلي لاتحاد الكرة ضرورة الحضور الجماهيري الكامل في مواجهات الدوري الأفريقي الممتاز خاصة أن باقي المنافسين سيلعبون بحضور جماهيري كامل بداية من مواجهة سيمبا التنزاني في افتتاح البطولة.

