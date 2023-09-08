ندوة تثقيفية عن" تحسين الآداء البيئي " بشباب سوهاج

نفذت إدارة الطلائع (تنمية النشء) بديوان عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج، ندوة تثقيفية عن تحسن الأداء البيئي واعادة تدوير المخلفات، وذلك بحضور يسري كفافي وكيل المديرية للشباب، وقد شارك بالندوة عدد 110 طليع وطليعة من مختلف مراكز شباب المحافظة، بتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج .



تناولت الندوة الحديث عن المخلفات من المواد البلاستيكية، والزجاجية، والمعدنية، والخشبية، والعضوية، والورق، وزيت الطعام، وأن العقد الأخير شهد زيادة هائلة فى معدلات الاستهلاك على مستوى العالم، نظرًا لاعتماد الناس على المعلبات بدلًا من الأطعمة الطازجة، الأمر الذى نتج عنه ارتفاع كبير فى حجم مخلفات الإستهلاك السريع، دون فرز من المنبع، أو إعادة تدوير قبل التخلص منها أو جمعها من خلال الشركات أو جامعي القمامة للاستفادة منها.



وتضمنت فكرة إعادة تدوير المخلفات، والتى تنطوي على فوائد عدة أهمها تقليص التلوث البيئي، وما يتبعه من تراجع الأمراض، والحفاظ على صحة البشر، وزيادة معدلات الإنتاج، كما عملت على الإهتمام بنشر الوعي البيئي لدى النشء، وإعادة تدوير المخلفات الموجودة فى البيئة المحيطة بنا.



وتهدف الندوة إلى تنمية مهارات وزيادة قدرة التركيز لدى النشء، وتعليمهم التمتع بالصبر للوصول إلى نتيجة جميلة ومفيدة، وتنمية القدرات الحسية والفنية لدى النشء، لاكتشاف مواهبهم ونقاط قوتهم وتميزهم، كما تعمل على إكساب الطلائع مهارات وخبرات لكيفية الحفاظ على البيئة والاهتمام بها وكيفية مواجهة التغيرات المناخية.