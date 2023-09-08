اقبال كبير لأعضاء سيتي كلوب شبين على حضور حفل رامي صبري بالنادي

تشهد حفلات نادي سيتي كلوب والتى تقام برعاية شركة استادات الوطنية للاستثمار الرياضي برئاسة المهندس سيف الوزيرى، وتنظمها مجموعة أندية سيتى كلوب برئاسة الدكتور مصطفى عزام بمختلف محافظات مصر، اقبالا كبيرا حيث شهد حفل رامي صبري حضور جماهيري غفير تخطي حاجز ال15 ألف من الأعضاء والحضور.

واحتشد أكثر من 15 ألف عضو من أعضاء سيتي كلوب شبين الكوم في مسرح الحفل قبل انطلاقه بساعات في أجواء من البهجة والسعادة، وتفاعل الحضور بالهتاف وترديد كلمات أغانى النجم رامي صبري.

وقبل بدء الحفل الغنائي الصاخب و على مدار اليوم تم تخصيص أماكن مميزة للأعضاء والحضور، وكيدز اريا "ملاهي أطفال" اضافية وتوزيع الهدايا والحلوي والعصائر والمرطبات.

وتفاعل الأعضاء والحضور الذين حرصوا على الاستمتاع بالحفل وسط أجواء أسرية مبهجة مع أغنيات النجمين رامي صبري ومسلم ، حيث أعربوا عن سعادتهم التي لا توصف بالتنظيم الرائع والراقي للاحتفالية الذي خرجت في أبهى صورة.

وأشاد أعضاء سيتي كلوب شبين الكوم و الحاضرون بقدرات مجموعة أندية سيتي كلوب على تنظيم الحفل وفق اجراءات احترازية وأمنية عالية، مما يعكس حرص المجموعة على خروج الحفل بأفضل صورة ممكنة، واهتمامهم بالأعضاء وأمنهم وسلامتهم بشكل كبير.

وتقدم المهندس سيف الوزيري رئيس مجلس إدارة شركة إستادات للاستثمار الرياضي، والدكتور مصطفي عزام رئيس مجموعة أندية سيتي كلوب بالشكر والتقدير للواء ابراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ومديرية الأمن وجميع الهيئات لجهودهم في تأمين وتنظيم الحفل.

وكعادته حرص الدكتور مصطفى عزام، علي هامش احتفالية أمس على الاطمئنان على توفير كل سبل الراحة و تقديم كافة الخدمات المتميزة للأعضاء وأسرهم وسلامة الحضور.

واستقبل عزام الأعضاء واستمع للعديد من المقترحات الهادفة، في ضوء الجهود المتواصلة لتحقيق كافة طموحات الأعضاء.

ويحرص عزام على القيام بجولات ميدانية لمتابعة كافة الفعاليات والانشطة للوقوف عن قرب على التحديات والتطوير والتحسين المستمر للخدمات المقدمة للأعضاء.

ويعتبر حفل City Festival الذي أحياه النجمان رامي صبري ومسلم أمس هو الثالث ضمن سلسة من الحفلات التي تقام بفروع أندية سيتى كلوب تدريجيا، وكانت البداية في سيتي كلوب طنطا بحفل غنائي ضخم أحياه المطرب بهاء سلطان بحضور 10 آلاف.



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