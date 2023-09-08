ضبط 91 مخالفة تموينية في حملات على الأسواق والمخابز بالمنيا

تمكنت مديرية التموين بالمنيا ، من ضبط 91 مخالفة خلال الحملات الرقابية لضبط الأسواق ، ومتابعة المخابز البلدية، والإطمئنان على توافر السلع الغذائية ومراقبة الأسعار ، والتأكد من جودة وسلامة المنتجات المعروضة .

وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين ، ويأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالتنسيق مع رؤساء المراكز وإدارات التموين، والصحة، والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين ، وفي إطار توجيهات مجلس الوزراء بتوفير كافة السلع الغذائية بالأسواق ، ومكافحة الغش التجاري والتصدى لأى محاولات ، لإحتكار السلع والمضاربة فى أسعارها بالأسواق ، والعمل على توفير مطالب واحتياجات المواطنين ، وضبط المخالفين وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين .

ومن جانبه، استعرض الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا ، في تقريره اليومي جهود المديرية في تنفيذ حملاتها التفتيشية حيث أسفرت عن ضبط 91 مخالفة منها 85 مخالفة فى مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، تنوعت بين ، (إنتاج خبز ناقص الوزن– غير مطابق للمواصفات- توقف عن التشغيل - عدم وجود سجلات) ، وفي مجال متابعة الأسواق تم ضبط 6 مخالفات (سلع مجهولة المصدر- بيع أزيد من الأسعار المقررة – عدم وجود شهادات صحية )، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.