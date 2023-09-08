اتحاد الترايثلون: الرياضة من أدوات القوى الناعمة للدولة المصرية (فيديو)

قال اللواء أحمد ناصر رئيس الاتحاد المصري والأفريقي للعبة الترايثلون، إنّ الرياضة من أهم أدوات القوى الناعمة للدولة المصرية، مشيرًا إلى أن رياضة الترايثلون أحد الأنواع الجاذبة ويتم تنظيم فعالياتها على مستوى العالم، حيث تكمن الحرفية في كيفية تقديمه، وشدد على أن مهرجان العلمين أحد الوسائل التسويقية غير التقليدية.

سياحة داخلية وخارجية

وأضاف “ناصر” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: “أوجه التحية لمن قاموا على تنظيم مهرجان العلمين بهذا الفكر الرائع حيث اتسم بالتنوع وجرى تقديم سياحة داخلية وخارجية رائعة، وجرى تقديم العلمين على نحو غير تقليدي”.

الشباب والرياضة

وتابع رئيس الاتحاد المصري والأفريقي للعبة الترايثلون: “في فعاليات الترايثلون، اشتركت كل الفئات العمرية، حيث تمّ جذب الجميع والعائلات للحضور، فتم إبراز العلمين وقدراتها، كما ان اختيار اسم العالم علمين كان موفقا للغاية، كما تعاونت كل الجهات المعنية والفنانين والرياضيين ووزارة الشباب والرياض”.

