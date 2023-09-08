"شنط وملابس وأحذية" بمعرض أهلًا مدارس القاهرة بأسعار تنافسية

أشاد عبدالفتاح العطار، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، بالمبادرات والمعارض التي تطرحها الحكومة بالاشتراك مع الجهات المختلفة والتي تستهدف تخفيف العبء عن المواطنين، خصوصًا في المواسم والأعياد المختلفة والتي ترتبط دائما بزيادة الإقبال علي سلع بعينها ترتبط بهذه المناسبة، ولعل آخر هذه المبادرات ويمكننا القول بأنها أهمها لأنها ترتبط بكل بيت في مصر بلا استثناء، وهو معرض "أهلا مدارس" والذي تنطلق فعالياته في القاهرة خلال الفترة من 15 سبتمبر حتى يوم 29 سبتمبر الجاري بأرض المعارض بمدينة نصر.

وأضاف العطار، أن غرفة القاهرة التجارية حريصة على الوقوف بجانب الدولة في كل المناسبات والأزمات، من منطلق الحس الوطني للتجار والمسؤولية المجتمعية تجاه الوطن والمواطنين، لهذا كان هناك ترحيب كبير من كافة المنتجين والتجار للمشاركة في المعرض وتقديم منتجات ومستلزمات المدارس بجودة عالية وبأسعار تنافسية أقل بكثير عن مثيلتها بالأسواق.

وقال عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، أن معرض أهلا مدارس سيضم كافة المستلزمات المدرسية التي يحتاجها المستهلك من (أدوات كتابية، أحذية، شنط، ملابس، وأغذية) وجمع كل هذه المستلزمات في مكان واحد لتوفير الوقت والجهد والمال علي المستهلك، وإيمانا منا "مجتمع التجار" بأن واجبنا الوطني والإنساني الوقوف بجانب المواطن المصري للتغلب على الأزمات الاقتصادية التي ألمت بالعالم أجمع وليس بمصر فقط.

غرفة القاهرة التجارية

أعلنت غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري عن حالة طوارئ إستعدادا لتنظيم معرض أهلا مدارس المنتظر انطلاقة في الفترة من 15 حتى 29 سبتمبر الجاري بتعاون مشترك مع وزارتي التموين والتجارة والصناعة ومحافظة القاهرة وكل الجهات المعنية.

وعقدت لجنة المعارض بالغرفة برئاسة اللواء صلاح العبد أمين الصندوق اجتماعا موسعا لمناقشة تفاصيل المعرض.

وترأس هذا الاجتماع شريف يحيي نائب رئيس غرفة القاهرة في غياب اللواء صلاح العبد وحضور عضوي لجنة المعارض أشرف خضر أمين مساعد صندوق الغرفة والدكتورة نجلاء النجار عضو مجلس إدارة الغرفة.

كما شارك في الاجتماع خالد حسانين عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس شعبة الملابس وأحمد أبو جبل رئيس شعبة الأدوات الكتابية وأحمد حسن نائب رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي ومحمد الصفتي عضو شعبة الأدوات الكتابية ونادر الكبير عضو شعبة الأحذية والمنتجات الجلدية ومحمد نبيل عضو شعبة الملابس وسماح هيكل عضو شعبة الملابس ومحمد رميح عضو شعبة الاقتصاد الرقمي وسحر عبد العظيم مدير إدارة شئون وخدمة الأعضاء ومدير مكتب المدير التنفيذي بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات وعدد من العارضين.