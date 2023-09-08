رئيس وزراء بريطانيا يشيد بإخلاص وتفاني الملكة إليزابيث الثانية

أشاد رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، اليوم الجمعة، بإخلاص وتفاني الملكة إليزابيث الثانية في الذكرى السنوية الأولى لوفاتها.

وقال سوناك - وفقا لما أورده الموقع الرسمي للحكومة البريطانية - "اليوم، في الذكرى السنوية لوفاة صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية، تعاطفنا مع جلالة الملك تشارلز الثالث والعائلة المالكة بأكملها".. مضيفا "ومن منظور عام، يبدو حجم خدمة صاحبة الجلالة الراحلة أكبر، وإن إخلاصها لدول المملكة المتحدة والكومنولث يبدو أعمق، وامتناننا لمثل هذه الحياة الاستثنائية المليئة بالواجب والتفاني، يستمر في النمو".

وأشار إلى أنه يحتفظ بذكريات لقائه بالملكة وخاصة اللقاء الخاص الذي عقد في قصر باكنجهام قبل تقديم ميزانيتي الأولى كمستشار، قائلا "لقد أذهلتني حكمتها، ودفئها ورشاقتها المذهلة، ولكن أيضًا ذكاؤها الحاد".

وأضاف رئيس وزراء بريطانيا قائلا "العلاقة بين الوطن والملك مقدسة، إنه يتحمل الكثير لذلك، بينما نواصل الحداد على وفاة صاحبة الجلالة الراحلة، يجب أن نفخر بأن هذا الإرث الرائع من الخدمة - وهذا الارتباط الرائع - يستمر في النمو اليوم في عهد جلالة الملك".

وتوفيت إليزابيث الثانية، أطول ملوك بريطانيا بقاء في الحكم، عن 96 عاماً في 8 سبتمبر في قلعة بالمورال، مقرها الصيفي الذي كانت تعشقه، بعد أشهر قليلة من احتفالها باليوبيل البلاتيني لجلوسها على العرش لمدة 70 عامًا.

وبمجرد رحيلها خلفها تشارلز وصار ملكاً للمملكة المتحدة و14 دولة أخرى من بينها كندا وأستراليا ونيوزيلندا.

وفي الذكرى الأولى لوفاة إليزابيث الثانية التي جلست على العرش أكثر من 70 عاماً، لم يظهر الملك الجديد على العلن، وإنما أحيا ذكرى والدته مع زوجته في مقر إقامته باسكتلندا، لكنه أصدر بياناً بهذه المناسبة.

فقال الملك في رسالة صوتية نشرتها الصفحة الرسمية للعائلة الملكية على إنستغرام جاء فيها ما معناه: "بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لوفاة جلالتها واعتلائي العرش، نتذكّر بمزيد من الحب حياتها الطويلة وخدمتها المخلصة وكل ما كانت تعنيه لكثير منّا. إنّني ممتنّ للغاية أيضاً للحب والدعم الذي غُمرَت به زوجتي وأنا خلال هذا العام فيما نبذل قصارى جهدنا لخدمتكم جميعاً".

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تعود الصورة التي اختارها الملك إلى عام 1968، وتظهر الملكة في سن الـ42 عامًا في صورة رسمية. وقد اختار هذه الصورة لتجسيد الذكريات الجميلة للملكة.

تم التقاط هذه الصورة الرسمية، بواسطة سيسيل بيتون في 16 أكتوبر 1968 وتُظهر الصورة الملكة الراحلة وهي تقف جانبًا وتبتسم، وترتدي تاج الدوقة الكبرى فلاديمير، المصنوع من 15 دائرة ماسية متشابكة.

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