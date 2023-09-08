مسابقة غريبة لحصد جائزة المواطن الأكثر كسلًا (فيديو)

يتنافس 7 متسابقين مستلقين على الحصير للحصول على لقب "المواطن الأكثر كسلا" بعد تحطيم رقم مسابقة العام الماضي، وهي مسابقة ساخرة تقام سنويا في منتجع لقضاء العطلات في شمال الجبل الأسود.

وجرى تسجيل رقم قياسي قدره 117 ساعة في مسابقة العام الماضي في قرية منتجع بريزنا، ولكن مع دخول مسابقة هذا العام يومها العشرين يوم الخميس، قال المتسابقون الباقون إنهم مصممون على الاستمرار.

وقالت بطلة 2021 دوبرافكا أكسيتش “38 عاما”: "جميعنا نشعر أننا بحالة جيدة، ممتازون، لا توجد مشاكل صحية، إنهم يدللوننا، كل ما علينا فعله هو أن نبقى مستلقين".

وقالت رادونيا بلاغوجيفيتش، منظم ومالك المنتجع، إن المسابقة انطلقت في الدولة الصغيرة المطلة على البحر الأدرياتيكي قبل 12 عاما للسخرية من أسطورة شعبية تصف سكان الجبل الأسود بالكسالى.

وقالت إن المتسابقين السبعة المتبقين من ميدان البداية المكون من 21 متسابقًا ظلوا مستلقين لمدة 463 ساعة حتى الآن.

الوقوف أو الجلوس يعتبر خسارة في مسابقة الأكثر كسلا

وتنص القواعد على أن الوقوف أو الجلوس يعتبر انتهاكًا وسببًا للاستبعاد الفوري، لكن يُسمح للمتسابقين بالحصول على 10 دقائق كل ثماني ساعات للذهاب إلى المرحاض.

يمكن للمتنافسين أيضًا قراءة واستخدام الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.

وقال فيليب كنزيفيتش (23 عاما)، وهو متسابق لأول مرة من بلدة مويكوفاتش الشمالية، إنه واثق من الفوز والحصول على الجائزة التي تبلغ قيمتها 1000 يورو (1070 دولارا).

وقال: "لدينا كل ما نحتاجه هنا، الشركة رائعة، والوقت يمر بسرعة".