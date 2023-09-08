العثور على جثة سائق توك توك في حالة تعفن داخل منزله بالشرقية

عثر الأهالي على جثة سائق توك توك في حالة تعفن تام داخل غرفة نومه بمنزله بمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

البداية كانت بتلقى الأجهزة الأمنية بالشرقية، بلاغا من أهالي بمركز أبو كبير بأنبعاث رائحة كريهة داخل أحد المنازل، وبالفحص تبين العثور على جثة

"غازى. ع " 58 عاما، سائق توك توك، فى حالة تعفن داخل غرفة نومه ولا يوجد بالجثة إصابات ظاهرية.

وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى أبوكبير المركزى، وبتوقيع الكشف الطبى عليه، رجح طبيب الصحة أن تكون الوفاة بسبب سكتة قلبية.

وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الإنتهاء من الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بالتحري عن الواقعة وملابساتها.