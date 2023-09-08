عاجل
فيفا يكشف موعد إعلان المرشحين لجائزة ذا بيست
الجمعة 08 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

هل يصبح الروبوت المقاتل بديلًا عن القوات النظامية (شاهد)

الروبوتات القتالية
الروبوتات القتالية

كشف الدكتور حسين العمري، خبير تكنولوجيا المعلومات، حقيقة الاستغناء عن القوات النظامية ويحل محلها الروبوت المقاتل، وذلك في ظل استخدام الذكاء الاصطناعي.

txt

جامعة حلوان الأهلية تطرح برنامج هندسة الروبوتات والميكاترونيات

txt

تحديث No Man’s Sky يجلب الروبوتات الواعية والقتال من سفينة إلى أخرى

الأمور العسكرية

وقال “العمري” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح جديد"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، إن كل دولة ستستخدم الذكاء الاصطناعي بقدر الإمكان، ولكنها بدرجات، وليس في الأمور العسكرية فقط.

الذكاء الاصطناعي 

وتابع: "لو أمريكا طلبت عدم المضي في هذا المجال، فإنها لا تضمن باقي الدول"، مؤكدًا أن الذكاء الاصطناعي لا يمكنه أن يشعل حروبًا دون تدخل عسكري، لأنه مهما كان مدربًا ولديه المعلومات فإنه لا يملك الوعي أو التفكير، وقطاعات الجيش الأمريكي من مصلحتها تواجد عنصر السرعة وهو موجود بقوة في العنصر البشري.

الجريدة الورقية