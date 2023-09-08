أحمد سامي سليم: توجيهات الرئيس واضحة بإستغلال الموارد لتطوير البنية التحتية 

أكد أحمد سامي سليم أمين صندوق مساعد ورئيس شعبة المقاولات بالغرفة التجارية بالإسماعيلية، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحة بشأن إستمرار جهود حشد الموارد المالية في المجالات ذات الأولوية، وعلى رأسها تطوير البنية التحتية، في إطار برنامج تنمية البنية التحتية الإفريقية.

تحقيق التقدم الإقتصادى وتحويل نقص الكهرباء والغاز

أضاف أحمد سامي سليم، أن الدولة المصرية إستطاعت بالفعل تحقيق التقدم الإقتصادى وتحويل نقص الكهرباء والغاز إلى فائض للتصدير، وتم إنشاء بنية تحتية قوية قادرة على إستيعاب توسعات الأنشطة الإنتاجية، وفقا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما أشار أمين مساعد صندوق تجارية الإسماعيلية إلي دور المواطن والذي تجاوب مع خطط الإصلاح الإقتصادي وتحمل تبعاتها عندما لمس جدية الدولة في تنفيذها.

وإختتم أحمد سامي سليم، مؤكدا أن مبادرة سيادة الرئيس "حياة كريمة" تستهدف تطوير الأوضاع المعيشية للريف المصري بتكلفة حوالي 40 مليار دولار، لافتا إلي أنها لصالح المواطن البسيط في القري والمركز والمناطق النائية بالمحافظات.