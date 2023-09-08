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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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أزمة معيشية صعبة وتفاقم أسعار الغذاء.. إلى أين تذهب بريطانيا (شاهد)

أزمة الغذاء في بريطانيا
أزمة الغذاء في بريطانيا

علَّق  محمد أبو العينين، الكاتب والباحث السياسي، على الأزمة الاقتصادية التي يعيشها البريطانيون، مؤكدًا أن الاقتصاد البريطاني الأقل بين الدول الاقتصادية الكبرى نموًا خلال الفترة الماضية.

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وقال “أبو العنيين” خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية" اليوم الجمعة: "لابد أن ترى الظروف الاقتصادية وفق ارتباط الشئون السياسية، إذ أن حزب المحافظين منذ 13 عامًا يطبق سياسات اقتصادية قلّصت من الإنفاق العام وترتب عليها إشكاليات كثيرة.

جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية

وأضاف: "جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية عملت على تفاقم الأوضاع الاقتصادية في بريطانيا"، لافتًا إلى أنه لا يمكن الفصل بين السياسات الاقتصادية منتمين لأحزاب سياسية على سبيل المثال أن تخفيض الضرائب على بعض الشركات الكبرى كان له مردود سلبي حيث تراجع أداء الخدمات العامة.

الظروف الحالية قلَّصت الطبقة الوسطى في بريطانيا

وأكد أن الظروف الحالية قلَّصت الطبقة الوسطى في بريطانيا، ومن المعروف في كل المجتمعات أن الطبقة الوسطى هي عمود المجتمع وهي التي تمنع الاحتكاك بين الطبقة العليا والدنيا، موضحًا أنه لا يمكن الفصل بين الظروف الاقتصادية والسياسية في نفس المجتمع.

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