حصاد نشاط وزارة الهجرة خلال أسبوع (إنفوجراف)

نشرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تقريرا سلطت من خلاله الضوء على نشاط وحصاد السفيرة سها جندي هذا الأسبوع.

وجاء الحصاد كالتالي:-

1) أطلقت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، رسميًا فعاليات أولى معسكرات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" تحت شعار "جذورنا المصرية"، الذي تنظمه وزارة الهجرة لأبناء المصريين بالخارج من الأجيال الثاني والثالث و الرابع والخامس، باستضافة ورعاية المتحف القومي للحضارة المصرية، وبالتعاون مع شركة "الزمرة"، وبمشاركة نحو 45 طفلًا. وأوضحت الوزيرة أن المرحلة الثانية من المبادرة تحمل شعار "جذورنا المصرية" وتهدف إلى زرع القيم وتعزيز الهوية والتعريف بالحضارة المصرية القديمة، عبر مجموعة من الأنشطة والألعاب والمسابقات تستخدم كلها اللغة العربية المبسطة، وكذلك تركز المرحلة الثانية على الاحتفاء بالشخصية المصرية وجذورها المتنوعة، وعن مصر والحضارة المصرية التي تبهر العالم أجمع، من خلال عدد من الفعاليات من ضمنها هذا المعسكر.

2) شاركت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، في افتتاح المعرض الدولي الخامس عشر لصناعة الورق والتعبئة والتغليف والطباعة بمركز مصر للمعارض الدولية، كما تفقدت سيادتها الجناح الخاص بالشركة المصرية لطباعة نماذج المعلومات "أملكو"، والتي يترأس مجلس إدارتها د. حسن الجراحي رجل الأعمال المصري بالمملكة العربية السعودية. وأكدت الوزيرة حرصها على التواصل المستدام والمثمر مع المستثمرين ورجال الأعمال المصريين بالخارج، ودعوتهم للاستثمار في مصر، والعمل معهم على تذليل التحديات التي تواجههم، حتى يتمكنوا من المشاركة في دعم الاستثمار الحقيقي والناجح في دولتهم التي ترحب دائما بهم.

3) شاركت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، في فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقدته مؤسسة أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة، للكشف عن تفاصيل الدورة السابعة من الملتقى الدولي لفنون ذوى القدرات الخاصة "أولادنا". وثمنت الوزيرة إشراك ذوي القدرات الخاصة من أبناء المصريين بالخارج في فعاليات المؤتمر، والذي انطلقت النسخة الأولى منه برعاية وزارة الهجرة عام 2016، وأوضحت سيادتها أن مصر تولي اهتماما كبيرا بمنح ذوي القدرات حقوقهم كاملة اتساقا مع رؤية الجمهورية الجديدة، مؤكدة دعمها الكامل لذوي القدرات من المصريين بالخارج، والذي شاركوا بإبداعاتهم في النسخة السابقة من المؤتمر وكانوا محل عناية وتقدير، وصولا إلى النسخة السابعة من المهرجان برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

4) استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، السيد/ بيتر موليما السفير الهولندي بالقاهرة، لاستكمال المباحثات الثنائية تمهيدًا لإطلاق تعاون مع الجانب الهولندي للمساعدة في إتاحة الفرص وتأهيل الشباب المصري لأسواق العمل الأوروبية. وأكدت الوزيرة حرصها على استكمال أطر التعاون الثنائي مع الجانب الهولندي، في مجالات تدريب وتأهيل العمالة المصرية لسوق العمل الأوروبي، وكذلك العمل سويا لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، من خلال توفير وإتاحة البدائل الأمنة أمام الشباب المصري، والبناء على ما حققته الدولة المصرية في هذا الملف المهم.

5) استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، السفير سوشيال لامسال، سفير دولة نيبال، للتباحث حول عدد من الموضوعات والملفات المشتركة، فيما يتعلق بقضايا الهجرة والمهاجرين، وتعزيز التعاون في عدد من المجالات، لتحقيق الفائدة للبلدين. وأوضحت الوزيرة أن مصر ونيبال تربطهما علاقات التعاون البناء والمثمر، مشيرة إلى أهمية اللقاء الذي يأتي بمقر الوزارة بالحيّ الحكومي، حيث استعرضت الإنجاز التاريخي في بناء العاصمة الإدارية الجديدة، وما تعكسه من قدرة الدولة المصرية على التحدي وإنجاز المهام الصعبة في وقت قياسي.

6) عقدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، اجتماعا بمجموعة من الشباب المصريين بالخارج الممثلين عن مركز وزارة الهجرة لشباب المصريين بالخارج، الذين يقضون فترة تدريب في الوزارة، لمناقشة أفكارهم الخاصة باستراتيجية عمل المركز. وأكدت الوزيرة على اهتمامها بالمركز خاصة مع وجود عدد ضخم من شبابنا بالخارج من فئة الدارسين "الجامعيين" والباحثين، لذلك تم الاتفاق على دعوة شباب مصر بالخارج للتسجيل في مركز وزارة الهجرة لشباب المصريين بالخارج، لاختيار سفراء جدد له بالدول المقيمين فيها، على أن يتم فتح باب التسجيل بدءا من 6 سبتمبر وينتهي مساء الأحد 10 سبتمبر، يبدأ بعدها اللقاءات المباشرة للاختيار من بين المترشحين ذوي الأولوية في الحصول على تدريب بوزارة الهجرة والوزارات المختلفة. وكل من يرغب في الانضمام للمركز كسفير لميدسي في مختلف الدول، يمكنه التسجيل عبر الرابط التالي:

‏https://forms.gle/7gKbCjXCchU1xawf6

7) استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، د. نوريا سانز المدير الإقليمي لمكتب منظمة اليونسكو بالقاهرة والدول العربية، لبحث أوجه التعاون بين وزارة الهجرة ومنظمة اليونكسو في عدد من ملفات العمل ذات الاهتمام المشترك. رحبت الوزيرة بالتعاون مع منظمة اليونسكو في مجالات العمل المشتركة، بما يخدم تحقيق أهداف المبادرات التي تعمل عليها وزارة الهجرة، ومن المهم أن نتخذ البعد الثقافي في التعامل مع ملف الهجرة والمهاجرين. وأضافت سيادتها أن الوزارة عملت على تنفيذ العديد من المبادرات التي استهدفت الحفاظ على الهوية الوطنية وتعزيز وترسيخ روح الانتماء في نفوس أبنائنا بالخارج، حيث إن لدينا ما يقارب 14 مليون مصري بالخارج يتواجدون في مجتمعات مختلفة، وعلينا أن نتعامل مع مختلف الفئات العمرية واحتياجات كل فئة على حدى حتى نتمكن من تحقيق أهداف تلك المبادرات التي تستهدف ربط مواطنينا بالخارج بوطنهم على مستوى الهوية والثقافة.

8) تابع د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في لقاء عقده مع السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، موقف عددٍ من التيسيرات والمُحفزات المُقدمة للمصريين بالخارج. وأكد رئيس الوزراء أن الدولة حريصة على تلبية مطالب المصريين بالخارج، وتقديم الحوافز الممكنة لهم، بما يسهم في ربطهم بوطنهم الأم. وعرضت الوزيرة موقف تنفيذ عددٍ من المبادرات التي أطلقتها الوزارة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المصريين بالخارج، من بينها تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج، وكذلك الخدمات المتعلقة بالتأمينات والمعاشات واستخراج الأوراق الثبوتية، وكذا موقف تنفيذ المُحفزات التي استهدفتهم، مثل إتاحة استيراد السيارات، وإطلاق شركة المصريين بالخارج للاستثمار، وكذلك تذليل التحديات التي تواجه الأطباء المصريين بالخارج، وتنفيذ قرارات "اللجنة الوطنية الدائمة لمتابعة الطلاب المصريين بالخارج"، لتوفير أماكن للطلاب العائدين من أماكن النزاعات في الجامعات الأهلية والخاصة، كما عرضت الوزيرة عددًا من المقترحات التي تتضمن مُحفزات وتيسيرات جديدة للمصريين بالخارج بناء على مطالبهم.

9) شاركت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، في اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، برئاسة د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزراء التموين والصحة والتخطيط والتعاون الدولي والمالية والاتصالات والإسكان والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والعمل، وكذلك مسئولي الوزارات والجهات المعنية. وشدد رئيس الوزراء على أهمية ملفات العدالة الاجتماعية التي تضعها الحكومة حاليا على أجندة الأولويات. وتناول الاجتماع عددا من الموضوعات المتعلقة بالرعاية البديلة ومنهجية عملها وأهميتها في دمج واستقرار فئات الأطفال والشباب فاقدي أو المهددين بفقد الرعاية الأسرية؛ وكذلك برامج الرعاية اللاحقة التي يقدمها مشروع قانون الرعاية البديلة، والمزايا والمنح المطروحة للأطفال تحت مظلة الرعاية، وكذا المزايا الممنوحة للأسر الكافلة.

10) التقت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بالسيدة/ ميساء جيوشي لإجراء حوار ثري مع مجلة "الدبلوماسي" المصرية الشهرية التي تصدر عن النادي الدبلوماسي المصري منذ 1992، وهو أول حوار للسيدة الوزيرة مع المجلة منذ توليها حقيبة وزارة الهجرة.

11) شارك د. حسن الجراحي رجل الأعمال المصري بالسعودية ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لطباعة نماذج المعلومات "أملكو"، في حملة "مستثمرون مصريون بالخارج يجيبون: لماذا نستثمر في مصر؟"، التي أطلقتها وزارة الهجرة، لتوضيح أهمية الترويج لدور الدولة المصرية وجهود تحفيز الاستثمار في مصر ضمن الاستراتيجية التي تتبناها وزارة الهجرة للمستثمرين للتواصل مع المستثمرين بالخارج. وقد أشاد الجراحي بالمناخ الاستثماري في مصر، وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص بنفسه على متابعة هذا الملف وتقديم مختلف التيسيرات للمستثمرين، مثمنا جهود وزيرة الهجرة في دعم المستثمرين بالخارج وحثهم على الاستثمار في مصر، والقيام بجولات مكوكية للقاء العديد من الوزراء والمسؤولين تمهيدا لإطلاق شركة المصريين بالخارج للاستثمار.

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