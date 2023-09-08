تعاون علمي بين جامعة جنوب الوادي وبودابست المجرية

استقبلت جامعة جنوب الوادي برئاسة الدكتور أحمد عكاوى رئيس الجامعة، وفد من جامعة بودابست للتكنولوجيا والاقتصاد بدولة المجر.

مكون من الدكتور "بارشي أرباد" استاذ المساحة التصويرية والاستشعار عن بعد، "يانوش لوجو"، "فيكتور هورفات" باحثي دكتوراة في مجال استخدام الذكاء الاصطناعي في انتاج الخرائط للسيارات ذاتية القيادة، يرافقهم الباحث محمد فوزي السنبسي المدرس المساعد بقسم الهندسة المدنية وباحث الدكتوراة بجامعة بودابست للتكنولوجيا والاقتصاد في مجال استخدام الذكاء الاصطناعي في تصنيف صور الاقمار الصناعية

وبحضور الدكتور نوبي مهدي غزالي عميد كلية الهندسة بقنا والدكتور فرج خضاري معله وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع ورئيس قسم الهندسة المدنية والدكتور عصام عبيد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

أهمية الزيارة..

واكد الدكتور احمد عكاوي رئيس الجامعة على اهمية هذه الزيارة وماتضيفه للجامعة من تبادل فى كافة المجالات العلمية. وطالب رئيس الجامعة من رئيس الوفد الاستمرار فى التعاون العلمى مع الجامعه فى كافة المجالات.

ومن جانبه وجه " بارشى ارباد " رئيس الوفد الشكر لرئيس الجامعة وحفاوة الاستقبال من جامعة جنوب الوادى مشيرا الى ان هذه الزياره مهمة بالنسبة لفريق جامعة بودابست. واكد على التوسع العلمى وتبادل الزيارات مع جامعة جنوب الوادى.

تعاون مشترك…

بدأ اللقاء بمناقشة سبل التعاون بين جامعة جنوب الوادي وجامعة بودابست للتكنولوجيا والاقتصاد في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الهندسة المدنية و مجال هندسة السيارات ذاتية القيادة حيث.

أوضح عميد الكلية اهتمام جامعة جنوب الوادي برعاية رئيس الجامعة بأنشطة البحث العلمي في العديد من المجالات التي تخدم وتعزز رؤية الجامعة للتميز علي المستوي المحلي والدولي.

تناول اللقاء ايضا حلقة نقاش بين رئيس قسم الهندسة المدنية بحضور لفيف من السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة حول التخصصات والأنشطة بقسم الهندسة المدنية وكيفية تنفيذ أنشطة بحثية وعلمية وتبادل الزيارات الطلابية في مجال هندسة الطرق والمرور، هندسة المياه، هندسة الانشاءات، الهندسة البيئية، الهندسة الجيوتقنية، هندسة المساحة والاستشعار عن بعد وذلك ضمن توجه جامعة جنوب الوادي إلي التعاون الدولي وتوفير قنوات اتصال مع الأقسام العلمية والمعامل البحثية بالعديد من الجامعات الدولية.

تحظي جامعة جنوب الوادي بالعديد من المشاريع والشراكات الدولية ضمن أنشطة وحدة التعاون الدولي بالجامعة والتي تهدف الي وضع الجامعة في مكانة مميزة علي المستوي الإقليمي والدولي. وفى نهاية اللقاء قام الوفد بجولة تفقدية لجامعة جنوب الوادي ابدى ألوفد اعجابه بامكانيات الجامعه ومساحتها الشاسعه ومعاملها ومنشأتها والمعامل الجديده لكلية الهندسة بحرم الجامعة.