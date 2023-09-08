مطار مرسي علم يستقبل ١٣٠ رحلة طيران تقل 26 الف سائح

يستقبل مطار مرسي علم ١٣٠ رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات 11 دول اوروبية على مدار الأسبوع المقبل وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية وإنهاء إجراءات الوصول بصالات الوصول.

ويتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية للسياح الوافد وتسهيل إجراءات الوصول للوافدين بدءًا من وصولهم إلى المطار وحتى نقلهم إلى الفنادق للاستمتاع، بإجازاتهم على شواطىء مرسى علم

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وكشف عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر بأنه من جدول تشغيل الرحلات المعلن بمطار مرسي علم الدولي تبين وصول 130‪ رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات 11 دول اوروبية تقل الاف حوالي 26 الف سائح من جنسيات أوربية مختلفة على مدار الأسبوع المقبل من ألمانيا وايطاليا وهولندا وسويسرا والتشيك وبولندا وبلجيكا ولوكسمبرج والمجر والنمسا و سلوفاكيا



ولفت عثمان بأن شواطيء مرسي علم تستقطب آلاف السياح عبر عشرات رحلات الطيران يوميا حيث أصبحت وجهة سياحية مفضلة لدى السياح الأجانب من مختلف أنحاء العالم حيث تمتلك مرسي علم افضل شواطيء العالم طبقآ لموقع تريب أدفايزر العالمى

و تقع مدينة مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر البحر الأحمر وترتفع 60 مترًا فوق مستوى سطح البحر وتُعد من أشهر مدن السياحة الشاطئية فى مصر وتتميز المدينة بشواطئها الخلابة التى تجذب العديد من السياح من جنسيات مختلفة حول العالم لممارسة سياحة السفارى وسياحة الغوص في أجمل مواقع الغوص.

وتتميز بكونها موطنًا لأشهر وأجمل المحميات الطبيعية منها محمية وادى الجمال وهى من أكبر محميات المدينة وأجمل الأماكن في مرسى علم العامرة بمناظر الطبيعة الخلابة حيث النباتات والمخلوقات البرية والبحرية النادرة التي تنتشر على مساحة 7 آلاف في واحدة من أكبر محميات المدينة.

الاستمتاع بمُشاهدة مئات من الحيوانات البرية

ويُشكل البر من وادي الجمال مساحة 50 كم ويوجد بها جبل حماطة حيث الاستمتاع بمُشاهدة مئات من الحيوانات البرية كالغزلان والنسور والصقور وتتكون مدينة مرسى علم من ثلاث قرى رئيسية هى:-

قرية برنيس وتشتهر بكونها موطنًا للسياحة العلاجية في المدينة.

قرية أبو الحسن الشاذلي وتشتهر بمعالمها الدينية حيث يوجد بها مسجد أبو الحسن الشاذلى الذى يرتاده آلاف من المواطنين من جميع المحافظات المصرية ومن خارج مصر أيضًا للاحتفال بمولده الذي يبدأ يوم 1 من شهر ذى الحجة ويستمر حتى يوم وقفة عرفات 9 من ذى الحجة قرية أبو غصون وتشتهر بموقع غوص السفينة الغارقة حيث تتجمع مئات من الأسماك النادرة