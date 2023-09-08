بيطريين جنوب سيناء يجددون الثقة في الرئيس السيسي.. خلال احتفالية تكريم المتفوقين

أعلن الأطباء البيطريون بجنوب سيناء، تجديد الثقة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يقود مصر نحو التنمية وتحقيق الاستقرار، ودعمهم ترشيحه للدورة الرئاسية المقبلة، مؤكدين تأييدهم للإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه في الدولة المصرية.

وقال الدكتور رمضان عبدالفتاح، نقيب الأطباء البيطريين بجنوب سيناء: “إن هذا التأييد لاستكمال مسيرة التنمية ولاستكمال الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع منذ تولي الرئيس المسؤولية، فقد تم القضاء على الإرهاب وأصبحنا نشعر بالأمن والأمان رغم ما يحيط بنا من تحديات فضلا عن التنمية في المجالي الصناعي والزراعي وفي القضاء علي العشوائيات وتوفير سبل حياة كريمة للشرائح المجتمعية التي كانت مهمشة، والتطور فى مجال الصحة حيث يتم القضاء على قوائم الانتظار وكذلك التخلص من فيروس سي الذي الذي تمكن من نسبة كبيرة من كبد الشعب المصري وراح ضحيته الملايين واستكمال منظومة التأمين الصحي الشامل والكشف المبكر عن الأمراض السريرية المعنية بالأمراض التي تصيب الدم والأمراض الجزئية”.

وجاء ذلك على هامش اجتماع الأطباء البيطريين، الذي عقد مؤخرا؛ لتكريم الطلبة المتفوقين من أبناء الأطباء البيطريين وكذلك الأم المثالية والأب المثالي على مستوى الأطباء البيطريين بجنوب سيناء.

وضمت قائمة المكرمين كلا من: الدكتورة ناهد عبد العظيم توفيق كأم مثالية والدكتور سامي محمد عبد الحميد كأب مثالي والدكتورة يسرا ماهر شفيق؛ لحصولها على بكالوريوس الطب البيطري بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف والطالبة فاطمة الزهراء احمد بدير لحصولها علي المركز السادس ثانوية الأزهرية والطالب عمير محمد طلعت الشال؛ لحصوله على المركز الرابع في الإعدادية الازهرية بمجموع ٩٨,٥%.