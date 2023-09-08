محافظ جنوب سيناء: لن نسمح بإهدار حقوق الدولة في مديونيات الكهرباء

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إنه لن يتم السماح بإهدار حقوق الدولة في مديونيات الكهرباء ووجه فودة انذار شديد اللهجة للمتقاعسين عن السداد مشيرا إلي إنه حان وقت سداد جميع مديونيات الكهرباء.



جاء ذلك خلال لقاء موسع للواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء والمهندس سامي أبو وردة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركه القناه لتوزيع الكهرباء بمكتبة بمدينة شرم الشيخ، وبحضور عدد من رؤساء المدن وقيادات قطاع كهرباء جنوب سيناء.

وعرض المهندس سامي ابو وردة مجهودات شركه القناة في تنفيذ مشروعات قوميه عديده بجنوب سيناء وكذلك لكافة الشبكات وخطط التجديد و التوسعات لتوفير الطاقة الكهربائية لكافه المشاريع والمواطنين بالمحافظة.



وتلا هذا اللقاء لقاء موسع اخر بقاعة المؤتمرات بمجلس مدينة شرم الشيخ مع عدد من المستثمرين وممثلي الفنادق لوضع حلول قابله للتنفيذ لمديونات قطاع السياحة بشرم الشيخ خاصه في ظل التسهيلات التي تقدمها الشركة لهذا القطاع الحيوي الهام.