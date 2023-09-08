جولة تفقدية لمتابعة آخر مستجدات القرية التراثية بشرم الشيخ

تابع اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، خلال جولة تفقدية، لاخر المستجدات الخاصة بالأعمال الإنشاء للقرية التراثية التي يتم إنشاؤها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

ومن الجدير بالذكر ان القرية التراثية تشمل 10 ورش حرفية و 2 قاعة عرض ومخازن، ومسجد و ومسرح مكشوف، ومطعم بدوي، وحدائق مفتوحة ولاند سكيب.

وأشار المحافظ ان القرية جاهزة للافتتاح في النصف الثانى من شهر سبتمبر الجارى.

وذلك بحضور عدد من الوزراء ، منهم وزراء التخطيط والتضامن والثقافة ، وستقوم وزارة التضامن بالتعاون مع المحافظة بعمل معارض للحرف والمشغولات البدوية وكذا عروض فنية وثقافية خلال حفل الافتتاح.

شارك في الجولة الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ واللواء محمود السولية مستشار المحافظ للمحليات.