الجمعة 08 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بعثة بيراميدز تعود للقاهرة بعد إنتهاء معسكر تركيا

فريق بيراميدز
فريق بيراميدز

عادت بعثة فريق نادي بيراميدز إلى القاهرة قادمة من تركيا، بعد ١٤ يوما قضتها البعثة في معسكر إعداد خارجي بمدينة بوردور التركية استعدادا للموسم الجديد، وضربة البداية في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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وأدى الفريق معسكر إعداد متكامل وفرته إدارة النادي في تركيا، استغله الجهاز الفني في رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين وتجهيزهم بالصورة المطلوبة، وحقق الهدف المطلوب.

وخاض بيراميدز خلال معسكر الإعداد ٤ مباريات ودية حقق فيها الفريق الفوز بالعلامة الكاملة، بعد الفوز على ليماسول القبرصي بثمانية أهداف دون مقابل، ثم الفوز على فارساك أنطاليا بسباعية نظيفة، والفوز على ألتينوردو أزمير التركي بهدف دون مقابل، قبل ختام المعسكر بالفوز على إسبرطة سبور التركي بثلاثة أهداف دون مقابل.
 

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