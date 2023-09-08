محافظ جنوب سيناء: السوق التجارى القديم من أهم المزارات السياحية بشرم الشيخ

أكد اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، خلال جولتة الليلية مساء امس بمنطقة السوق التجارى القديم.

ان السوق اصبح من اهم المزارات السياحية بمدينة شرم الشيخ خاصة بعد التطورات التي تمت به في الآونة الأخيرة، كما يرتادة العديد من الجنسيات المختلفة ، لذا لابد من استمرار ومتابعة اعمال النظافة والتجميل والصيانة الدورية ، وغلق بعض المحاور بالسوق القديم أمام كافة أنواع المركبات في الفترة من الثامنة الي الحادية عشرة مساءا للسماح للزوار بتفقد السوق القديم.

والتزام أصحاب المحلات والبازارات بعرض البضائع والمنتجات داخل المحلات وعدم عرضها خارج خارجها ، لاتاحة الطرقات للجمهور، وقرر المحافظ غرامة مالية ضخمة لمن يخالف هذه التعليمات.