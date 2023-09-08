وصلات مياة للأسر الأكثر احتياجًا بقرى الزقازيق

نفذت مؤسسة ودائع الخير، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية، وصلات مياة للأسر الأكثر احتياجًا في قرى مدينة الزقازيق، وذلك بحضور اللواء جمال الطحان، ومحمد جريشة، وأميرة ابراهيم، ومنال عبد السلام، وعدد من شباب المتطوعين.

وأكدت أسماء سالم عبد الخالق رئيس مجلس أمناء مؤسسة ودائع الخير، أن مؤسساتها ستظل تسعى جاهدة لتحقيق مستوى حياة كريمة؛ يليق بكل مواطن، وفق توجيهات عبدالحميد الطحاوي وكيل أول وزارة التضامن، وياسر سمير مسئول المؤسسات والجمعيات بالمديرية، بالتعاون مع شركة المياة والصرف الصحي بالشرقية برئاسة المهندس عامر كمال أبو حلاوة، وفريق العمل المتميز في الشركة بقيادة الدكتورة مي عزت، ومسئولين الفرع والتعاون وتسهيل وتيسير الإجراءات.

وأوضحت رئيس مجلس أمناء مؤسسة ودائع الخير، أن ذلك يأتي في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والإرتقاء بجودة حياة المواطن، وتحسين مستوى المعيشة، وتحسين جودة الخدمات الاساسية من مياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي.