12 رحلة طيران دولية تصل مرسى علم اليوم

تستفبل مرسى علم اليوم 12 رحلة طيران دولية تضم 4 رحلات من المانيا ورحلة من هولنداورحلة سلوفاكيا و3 رحلات من إيطاليا و3 رحلات من التشيك.

يأتي ذلك ضمن 133رحلة طيران أسبوعية يستقبلها المطارتصل من 11 دولة أوروبية مختلفة من التشيك وإيطاليا وبولندا وهى الأكثر وصولًا وألمانيا، وبلجيكا، وهولندا، والنمسا، وسويسرا، وسلوفاكيا، والمجر، بجانب الرحلات السياحية الداخلية التى تصل من المطارات المصرية بدءًا من يوم السبت الماضى، وحتى اليوم الجمعة

ويتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية للسياح الوافد وتسهيل إجراءات الوصول للوافدين بدءًا من وصولهم إلى المطار وحتى نقلهم إلى الفنادق للاستمتاع، بإجازاتهم على شواطىء مرسى علم .