عاطلان بحوزتهما مخدرات وسلاح أبيض في قبضة الامن

نجحت الداخلية في ضبط (عاطلان "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة دار السلام، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش– سلاح أبيض "مطواة"، وضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة البساتين، وبحوزته (كمية من مخدرى "الآيس- الهيروين" – ميزان حساس وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

وفى سياق اخرر فقد أجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة معاينة لشقة عثر بداخلها على جثة شخص في بولاق الدكرور، وتبين عدم وجود أي آثار بعثرة بمحتوياتها، كما استمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرته لكشف ملابسات وفاته، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا بالعثور على جثة شخص داخل مسكنه في بولاق الدكرور، حيث توجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة شخص تم تحديد هويته، وعقب مناظرتها تم نقلها إلى ثلاجة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضرا بالواقعة، وجارى تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.