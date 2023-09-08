 ثقافة الفيوم تناقش "حق الثقافة في الدستور المصري"

نظم فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع عدد من الفعاليات الثقافية الفنية، وذلك بالمكتبة العامة بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية وبيوت الثقافة.

جاء ذلك ضمن فعاليات مبادرة " ثقافتنا في أجازتنا" التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وبإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي.

خلال ذلك عقد بيت ثقافة سنورس ندوة بعنوان '' الثقافة والدستور المصرى''، بمشاركة الأدباء أحمد قرني، وأحمد طوسون، أوضح خلالها الكاتب أحمد طوسون إلتزام الدولة بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية، بروافدها الحضارية المتنوعة، فالثقافة حق لكل مواطن، تكفله الدولة وتلتزم بدعمه وبإتاحة المواد الثقافية بجميع أنواعها لمختلف فئات الشعب، دون تمييز بسبب القدرة المالية أو الموقع الجغرافى أو غير ذلك، كما تولى الدولة إهتمامًا خاصًا بالمناطق النائية والفئات الأكثر إحتياجًا.

ومن جانبه أكد الأديب أحمد قرني علي أن الثقافة، حق أصيل لكل مواطن علي أرض مصر، يعادل الحق في الرعاية الصحية، وتكفل الدولة هذا الحق لأبنائها بكل الوسائل الممكنة والمتاحة وبالنظم والآليات التي يتفق عليها، كما تعمل الدولة علي نشر الثقافة في الريف كما في الحضر، فعندما يحصل الفرد علي حقوقه الثقافية والمعرفية، ترتفع قدراته وترتقي ويؤثر هذا تأثيرا مباشرا في إثراء الحياة وفي رفع مستوي الإنتاج العام للمجتمع.

عرض فني لمسرح العرائس والأراجوز ضمن عروض مسرح الطفل بالفيوم

وأقام فرع ثقافة الفيوم عرض فني لمسرح العرائس والأراجوز بعنوان '' الكنز الحقيقي'' ضمن عروض مسرح الطفل، وذلك على المسرح الروماني بميدان السواقي بمدينة الفيوم، وتم تنفيذ العرض بمشاركة الفنان عيد عثمان، أداء وإخراج إميل الفونس وذلك ضمن عروض مسرح الطفل، فيما نظم قسم السينما بفرع ثقافة الفيوم عرض سينما لفيلم ''هارلي'' على مسرح بيت ثقافة طامية، '' هارلي '' هو فيلم مصري بطولة محمد رمضان ومحمود حميدة ومي عمر، ومن تأليف محمد سمير مبروك وهند عبد الله وإخراج محمد سمير، في إطار الفعاليات الفنية لفرع ثقافة الفيوم.

وأقامت مكتبة مطرطارس الفرعية، احتفالية بمناسبة ختام النشاط الصيفي، تضمنت مسابقات ثقافية وترفيهية، وألعاب للأطفال، وورشة فنية للرسم الحر، بالإضافة إلي عروض مواهب للأطفال، وذلك بالتعاون مع "مركز إنسان للتخاطب وتنمية المهارات، تم خلالها تنظيم عدة مسابقات وتقديم الجوائز والهدايا للفائزين.