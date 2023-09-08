أول رحلة تجريبية لطائرة تعمل بالهيدروجين (فيديو)

أكملت طائرة تعمل بالهيدروجين ولديها القدرة على الطيران من لندن إلى روما أول رحلة تجريبية لها، في خطوة يمكن أن تمهد الطريق لطرق خالية من الكربون عبر أوروبا.

وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة “العربية” اليوم الجمعة، لحظة انطلاق أول رحلة للطائرة التي تعمل باستخدام الهيدروجين السائل الذي يولد الطاقة للمحركات الكهربائية التي تدير مروحتها.

الهيدروجين السائل أخف بكثير من البطاريات ويحتاج إلى خزانات أصغر من الهيدروجين الغازي، مما قد يمنح الطائرة مدى أكبر بكثير ومساحة أكبر للركاب والبضائع.

يعترف صانعو الطائرات ومطورو المحركات، مثل رولز رويس وإيرباص، الذين اختبروا طائرات تعمل بالهيدروجين الغازي، بأن المحركات الكبيرة تمثل أكبر التحديات.

وقالت شركة “H2FLY” إن استخدام الهيدروجين السائل يضاعف أيضًا نطاق طائراتها إلى 1500 كيلومتر، وهي المسافة من لندن إلى روما، مقارنة باستخدام الهيدروجين الغازي.

الهيدروجين هو غاز في درجات الحرارة العادية ويجب تبريده إلى درجة حرارة 253 درجة مئوية تحت الصفر ليصبح سائلا، ثم يتم تخزينه في حاويات "مبردة" معزولة. كما أن الهيدروجين مادة قابلة للانفجار ويمكن أن تتسرب بسهولة، لذا فإن اتخاذ تدابير السلامة الصارمة أمر ضروري.

ما هو وقود الهيدروجين

وقود الهيدروجين هو واحد من مصادر الطاقة البديلة المهمة التي يتم استخدامها للتغلب على التلوث البيئي والاعتماد على مصادر الطاقة المستدامة. ويتميز الهيدروجين بأنه وقود نظيف وغير سام، حيث يتم إنتاجه عن طريق تحويل الماء أو المواد العضوية باستخدام مصادر طاقة متجددة، مثل الطاقة الشمسية أو الرياح.

يعتبر الهيدروجين وقودًا قابلًا للتخزين والنقل بسهولة، ويمكن استخدامه في مجموعة متنوعة من التطبيقات. فعلى سبيل المثال، يُستخدم الهيدروجين في صناعة السيارات كوقود للخلايا الوقودية، حيث يتم تحويل الهيدروجين إلى كهرباء وماء بواسطة خلايا الوقود لتشغيل المحركات الكهربائية. وتعتبر هذه التقنية بديلاً نظيفًا للمحركات التقليدية التي تعمل بالوقود الأحفوري وتسبب انبعاثات ضارة.

ومن الجوانب الإيجابية الأخرى لوقود الهيدروجين، أنه عند احتراقه لا ينتج سوى الماء، وبالتالي لا يسبب انبعاثات ضارة للبيئة. ومن الجوانب السلبية لاستخدام الهيدروجين كوقود، أنه يحتاج إلى طرق تخزين ونقل خاصة بسبب طبيعته الخفيفة والقابلة للتسرب، وأن إنتاجه يتطلب استخدام مصادر طاقة أخرى لتحويل الماء أو المواد العضوية إلى هيدروجين.